Ile Maurice: Post-Batsirai - Dix familles craignent de se retrouver à la rue

Elles sont une dizaine de familles qui vivent au jour le jour. Bien que Maurice ait connu deux cyclones cette année, elles se remémorent toujours de Batsirai, le premier cyclone à avoir visité Maurice en 2022. La raison : elles ont perdu leur toit et se retrouvent depuis dans le centre de refuge de Résidence La Cure. Bientôt un mois qu'elles y sont et recherchent toujours une planche de salut.

Wendy Baptiste, qui se retrouve dans cette situation, nous confie que la vie suit son cours et les jours se ressemblent. "Chaque jour est un combat pour que les enfants puissent partir à l'école. Nous vivons comme une seule communauté dans le centre de refuge. Les adultes vont travailler après avoir préparé les enfants pour qu'ils partent à l'école. Nous avons cotisé pour trouver de quoi manger. On ne peut pas se plaindre car il nous manquait un toit. Nous en avons un commun mais c'est normal que chaque famille cherche un toit pour plus d'intimité", explique-t-elle.

Ces 10 familles ont bougé récemment du centre communautaire pour le Centre Denis Nakeed dans la région. Récemment, un employé de la NHDC est venu constater la situation mais les familles s'inquiètent en ne voyant rien venir. "Nous devons remercier Joseph Hortense et Marie Noelle Pedaloo qui s'occupent du centre ici. Ils s'occupent de nous et assurent que nous ayons tout à proximité. On demande tout simplement un coin pour nous. Nous payerons mensuellement."