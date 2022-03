Maroc: Laprophan et MAScIR scellent un partenariat dans le domaine pharmaceutique

Rabat — Le groupe Laprophan et la Fondation MAScIR ont signé, vendredi à Rabat, une convention de partenariat dans le domaine de la recherche et du développement scientifique et technologique.

Ce partenariat de trois ans porte sur les termes et les conditions de coopération entre les deux institutions, en vue de promouvoir la science, l'innovation et la recherche répondant aux besoins actuels du tissu industriel, des opérateurs économiques et valoriser le label "Made in Morocco".

Cette convention a été signée par le Président Directeur Général du laboratoire Laprophan, M. Farid Bennis, et le Président de la Fondation MAScIR, M. Hicham El Habti.

Laprophan et la Fondation MAScIR ont ainsi identifié des projets de recherche et développement, répondant à des problématiques de santé publique, notamment le développement conjoint de kits de diagnostic "point of care" en se basant sur l'expertise acquise par le département de biologie médicale de la Fondation, et le développement de kits de diagnostic de maladies cancéreuses et infectieuses.

D'autres projets seront également à développer, en vertu de cette convention, comme le développement, l'exploitation et la synergie industrielle dans le domaine des substances pharmaceutiques actives (API) et excipients, le développement de synergies en matière de biosimilaires et d'anticorps monoclonaux et la sous-traitance analytique.

Le laboratoire Laprophan réitère, à travers cet accord, son engagement en matière de recherche et développement et d'innovation en vue de répondre au mieux aux attentes du secteur pharmaceutique besoins de santé du pays.

La Fondation MAScIR réaffirme, quant à elle, son intérêt pour la science, l'innovation, la recherche ainsi que sa volonté de répondre aux besoins actuels et futurs des opérateurs nationaux.

Dans une déclaration à M24, chaine d'information en continu de la MAP, M. Bennis s'est félicité de la signature de ce partenariat, faisant part de sa fierté et de son enthousiasme de pouvoir partager avec la Fondation MAScIR la longue histoire de recherche appliquée et de développement des laboratoires Laprophan.

La Fondation MAScIR est en pleine croissance avec plusieurs brevets acquis, a-t-il fait remarquer, formulant le vœu de contribuer au développement de l'intégration locale dans le cadre des ambitions au plus haut niveau de l'intégration de la remontée de chaîne de valeur y compris pour les principes actifs et matières premières pharmaceutiques.

De son côté, M. El Habti a souligné que cette convention est une première étape de collaboration entre les deux institutions dans le domaine de la santé, de la biotechnologie et de développement de kits.

"MAScIR accompagne le développement de kits fabriqués au Maroc, dans le cadre de la politique du gouvernement visant à atteindre la souveraineté dans le domaine de la santé", a-t-il rappelé, ajoutant que la Fondation MAScIR est ravie de pouvoir s'appuyer sur un grand acteur tel que Laprophan en vue d'aller encore plus loin dans cette ambition et cette volonté commune.

Pionnier de l'industrie pharmaceutique marocaine, Laprophan est une entreprise pharmaceutique nationale qui opère dans le secteur du médicament depuis 1949. Elle se distingue par une longue tradition de recherche et détient 5 brevets nationaux et internationaux de médicaments innovants issus de sa propre recherche.

Laprophan est également un acteur incontournable dans la santé au Maroc avec un large portefeuille de plus de 400 médicaments couvrant plusieurs aires thérapeutiques.

La Fondation MAScIR est une association à but non lucratif qui relève de l'Université Mohammed VI Polytechnique. Créée en 2007, elle vise la promotion et le développement de pôles de recherche technologique dans les domaines des matériaux et nanomatériaux, de la biotechnologie, de la microélectronique et des sciences de la vie. Ses travaux sont orientés vers la recherche appliquée et l'innovation pour répondre aux besoins du marché.