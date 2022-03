Maroc: Ouezzane - Approvisionnement abondant des marchés en denrées alimentaires

Ouezzane — Les marchés locaux et hebdomadaires et les centres commerciaux de la province d'Ouezzane sont suffisamment approvisionnés en denrées alimentaires de base, avec une offre abondante qui dépasse la demande.

La commission provinciale mixte de surveillance des prix, de la concurrence et de la protection des consommateurs, relevant de la division des affaires économiques de la province d'Ouezzane effectue régulièrement des visites de contrôle périodiques à tous les marchés locaux et les centres commerciaux pour assurer le suivi de la situation de l'approvisionnement des marchés, et surveiller les prix des produits subventionnés, et la qualité de stockage et de présentation.

Dans une déclaration à la presse en marge d'une visite de terrain effectuée jeudi aux marchés central et hebdomadaire, le chef de la Division des affaires économiques de la province d'Ouezzane, Anouar El Boukhari, a souligné que les visites et les tournées effectuées aux différents marchés et centres commerciaux de la province ont montré que "la situation de l'approvisionnement du marché local de la province est bonne".

"L'offre de toutes les denrées alimentaires dépasse la demande, et répond aux besoins des citoyens en produits de base, notamment les produits de grande consommation, qui sont très convoités durant le mois de Ramadan", ajoutant qu'"aucune pénurie n'a été enregistrée sur le marché local au cours de cette période".

Concernant le niveau des prix, M. El Boukhari a indiqué que "les prix sont soumis à la loi de l'offre et de la demande, et lors de ces visites de terrain, une augmentation des prix de certaines denrées alimentaires a été enregistrée, en raison des fluctuations des marchés mondiaux, mais les prix de la plupart des produits alimentaires restent à leurs niveaux normaux".

Ces visites de terrain, qui s'intensifient à l'approche du Ramadan, concernent l'ensemble des points commerciaux en milieux urbain et rural de la province d'Ouezzane, et ce en application du programme établi au niveau provincial.

Ces opérations de contrôle, qui sont assurées par des commissions mixtes composées de représentants de la division des affaires économiques, de l'Office national de sécurité sanitaire des aliments, de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), du bureau communal d'hygiène et de la délégation de la Santé, visent à protéger les consommateurs contre les pratiques frauduleuses liées aux prix et à la qualité.