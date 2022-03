Algérie: Ligue 2 - Un week-end difficile pour les ténors

Alger — La vingtième journée du championnat de Ligue 2, prévue samedi à 14h00, s'annonce particulièrement difficile pour les ténors des différents groupes, y compris ceux qui auront la chance de jouer sur leurs propres terrains, car le hasard du calendrier a voulu qu'ils soient tous confrontés à de sérieux clients, à commencer par le RC Kouba, le leader du groupe Centre-Ouest, appelé à effectuer un périlleux déplacement chez l'USM Bel-Abbès (15e).

Le club de "La Mekerra" est en effet avant-dernier au classement général, avec neuf points de retard sur le premier club non relégable. Une mauvaise posture qui l'oblige à bien négocier la dernière ligne droite du parcours, pour éviter le purgatoire.

C'est ce qui explique d'ailleurs le fait que l'USMBA ait tenu la dragée haute au dauphin MC El Bayadh lors de la précédente journée, en s'inclinant difficilement (3-2). Ce qui laisse présager une opposition tout aussi intense pour le Raed, au cours de cette 20e journée.

Même le MC El Bayadh sera en péril ce samedi, car appelé à se déplacer chez un adversaire difficile à manier sur son terrain, en l'occurrence le WA Boufarik (9e/25 pts) et qui reste sur un bon nul chez l'ASM Oran (2-2), au moment où l'autre deuxième, le CR Témouchent aura l'avantage de jouer chez lui, en accueillant le mal-classé CRB Aïn Ouessara.

Quoique, là encore, l'affaire est loin d'être conclue à l'avance, car le désir de survie de Ouessara pourrait causer bien des problèmes au CRT, qui devra donc se méfier pour rester dans la course à l'accession.

Autres duels intéressants qui vaudront le détour dans le groupe Ouest au cours de cette 20e journée, les chocs USM El Harrach - MCB Oued Sly et ES Ben Aknoun - MC Saïda, au moment où la lanterne-rouge SC Aïn Defla devra effectuer un déplacement difficile chez le GC Mascara (5e/28 pts).

Dans le groupe Centre-Est, et même s'il aura la chance d'évoluer à domicile, le leader JS Bordj Ménael aura probablement dur à faire face au CA Batna (4e/33 points).

Toujours est-il qu'il n'aura aucun droit à l'erreur, s'il tient vraiment à conserver sa première place, car les poursuivants,l'USM Khenchela et l'USM Annaba sont à l'affut, avec l'intention de saisir la moindre occasion pour le détrôner.

Une opportunité qui pourrait se présenter dès cette 20e journée, car si la JSBM aura dur à faire face au CAB, Khenchela et Annaba joueront à domicile, contre des adversaires plus prenables, respectivement chez la lanterne-rouge CA Bordj Bou Arréridj et à domicile face au MC El Eulma.

Certes, les Criquets ont également besoin de point pour sauver leur peau, mais contrairement aux autres mal-classés, ils semblent avoir perdu la force de lutter. Ce qui devrait donc faciliter la tâche à l'USMK, alors que "Les Tuniques Rouges" de l'USMAn devraient pouvoir facilement faire le job, en recevant le club Eulmi (14e/16 pts).

Autres duels intéressants, qui devraient captiver l'attention dans le groupe Est au cours de cette 20e journée, les chocs entre anciens pensionnaires de l'élite, à savoir : JSM Béjaïa - AS Aïn M'lila, JSM

Skikda - MO Béjaïa et MO Constantine - HAMRA Annaba, sans oublier la chaue empoignade US Chaouia - NRB Teleghma, entre le 6e qui reçoit le 5e.

Enfin, la lanterne-rouge du groupe Est, l'IB Lakhdaria est appelée à effectuer un long et périlleux déplacement aux portes du désert, où l'IRB Ouargla (11e/23 pts) l'attendra probablement d'un pied ferme, et avec l'intention de gagner pour se rapprocher un peu plus de la première partie du tableau.