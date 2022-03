Cote d'Ivoire: Création d'une académie dédiée aux femmes - La Chambre de commerce et une structure féminine mutualisent leurs efforts

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de création d'une académie dédiée aux femmes entrepreneures, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-ci) et l'Académie des femmes pour l'entrepreneuriat, l'autonomisation et le leadership (Afeal), ont signé, le jeudi 3 mars 2022, une convention, à Abidjan-Plateau.

Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, Faman Touré, qui a marqué son adhésion à ce projet, a expliqué que la signature de cette convention se situe dans un contexte international marqué par un engagement fort des Etats, de l'ensemble des institutions nationales et internationales, et des Ong, pour la promotion du genre, l'égalité des sexes et l'autonomisation socio-économique de la femme.

Selon lui, la Cci-ci, dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat féminin et de l'autonomisation de la femme, a, de 2020 à 2022, accompagné plus de 200 petites entreprises dirigées par des femmes. " Ces programmes soutenus par nos partenaires techniques et financiers, pour une valeur globale d'environ 800 millions de FCfa, ont abouti à la création de 357 nouveaux emplois, et la stabilisation et la prévention de 1738 emplois, malgré l'impact de la crise du Covid-19 ", a fait savoir Faman Touré.

Avant de souligner que l'objectif de cette convention est de définir un cadre de collaboration en vue de la conduite de projets et programmes visant la promotion des activités de renforcement des capacités des femmes en milieu urbain et rural sur l'ensemble du territoire national.

" Je reste convaincu que les femmes constituent aujourd'hui l'un des piliers les plus puissants, les plus promoteurs et les plus disponibles de la croissance socio-économique de nos Etats africains. Nous vous exhortons donc à maintenir le cap à travers des initiatives toujours plus pertinentes, et tirer profits de l'ensemble des dispositifs d'appui mis en place par le gouvernement et l'ensemble des institutions supports ", a déclaré Faman Touré, félicitant à cet effet, Désirée Djomand pour son initiative.

La marraine de la Coalition des organisations unies, Nadine Bla, a félicité et remercié le président de la Cci-ci pour avoir accepté de signer cette convention. " Vous venez là d'offrir une opportunité à la Coalition des organisations unies à travers l'Afeal, mais également une chance à toutes les femmes de la Côte d'Ivoire ", s'est-elle réjouie.

" L'objectif de cette convention est bel et bien de formaliser votre soutien aux initiatives d'autonomisation, de mobilisation de tout type de ressources et d'outils pour la formation, l'assistance technique et le financement des projets des femmes. Car vos actions démontrent, mieux que des mots, votre implication à soutenir des initiatives porteuses qui font bouger les lignes et avancer les mentalités ", a poursuivi Nadine Bla.

Elle a également félicité la présidente du Conseil d'administration de l'Afeal, Désirée Djomand, pour tout ce qu'elle fait au profit des femmes. " Chère présidente je voudrais vous adresser tous mes encouragements pour cette noble mission que vous vous assignez ", a conclu Nadine Bla.

Pour sa part, la présidente du Conseil d'administration de l'Afeal, Désirée Djomand, s'est félicitée de la signature de cette convention. Pour elle, il faut éduquer ce segment (femmes) très faible. En effet, dit-elle, des femmes urbaines et rurales seront formées en langues locales en ligne afin de leur donner les rudiments nécessaires pour mener à bien leurs différentes activités.

Aussi souhaite-t-elle que les gouvernants investissent davantage dans les compétences féminines. C'est pourquoi Désirée Djomand a remercié le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, Faman Touré qui a accepté de manière spontanée la signature de cette convention.

Notons qu'en marge de cette signature, l'Académie des femmes pour l'entrepreneuriat, l'autonomisation et le leadership, par les mains de sa présidente du Conseil d'administration, Désirée Djomand, a remis un trophée à Faman Touré pour son soutien aux actions en faveur de la femme. Il devient ainsi un " He for she ".