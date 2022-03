Sénégal: Agriculture - Dakar tient le 12ème SIAGRO

Du 15 au 18 mars 2022, se tient, à Dakar le 12ème Salon international des industries et techniques agro-alimentaires (Siagro) sous le thème : " La relance de l'industrie pour une souveraineté alimentaire ". Un moment opportun de rencontre entre professionnels et acteurs de l'agro-alimentaire et de l'agro-business.

Après deux ans de résilience à la covid-19, le Salon international des industries et techniques agro-alimentaire (Siagro) reprend ses animations de promotion et de développement de la production locale et de création de ressources financières, nous apprend un communiqué reçu.

Premier salon international de l'agriculture en Afrique de l'Ouest et du Centre, le Siagro constitue le plus grand rendez-vous du donner et du recevoir dans ce domaine, au Sénégal. Le Siagro post-covid se veut d'apporter une bouffée d'oxygène à la relance des activités agricoles.

Capitalisant 21 ans d'existence, le Siagro contribue à la promotion du développement de l'agro-alimentaire en Afrique.

Pour ce 12ème Siagro, le comité d'organisation entend mettre un accent particulier sur la promotion et le développement de l'agriculture, la pêche, la pisciculture, l'aquaculture, etc. Il en sera de même avec le rendement de la production, l'autosuffisance alimentaire, la transformation, le conditionnement et l'emballage des produits.

Aussi, renseigne la note ; " le développement de partenariats financiers et techniques, la formation, les échanges commerciaux, les investissements, la protection de l'environnement, la promotion et l'utilisation des biocarburants, des énergies nouvelles et renouvelables, l'information et la formation ne seront pas en reste ".

Par ailleurs, au-delà de l'ambition d'assurer la promotion du développement économique, agricole, industriel et technique, l'autre défi majeur sera de répondre aux besoins des acteurs de l'agriculture africaine. En clair, il s'agira également de tisser, d'établir et de booster des relations fortes et durables nécessaires au développement de l'agriculture.

Pour la présente édition, l'exposition, qui est un moment fort du Siagro, sera composée de différentes plateformes relatifs à l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'industrie, les équipements, l'emballage, la transformation des céréales, des fruits et légumes, du lait, etc.

Enfin, peut-on lire : " Siagro 2022 sera aussi, comme les éditions précédentes, un espace exceptionnel où se dérouleront diverses activités : forum, ateliers thématiques, rencontres professionnelles, séances de présentation, de démonstration et de dégustation ".