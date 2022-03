Sénégal: " Gagner la CAN, c'est 10 fois plus fort que la Ligue des Champions ", Édouard Mendy, Gardien du Sénégal et de Chelsea

Après avoir gagner la coupe d'Afrique des nations, Edouard Mendy le gardien du Sénégal a fait une déclaration sur son ressenti de gagner la CAN et la Champions League. Mendy estime que "Gagner la CAN, c'est 10 fois plus fort que la Ldc". Dans cet entretien avec onze mondial, le portier des Lions s'est prononcé sur le racisme dans le football et les moyens de le combattre.

Edouard Mendy a toujours dans l'esprit l'accueil qu'ont réservé les supporters sénégalais aux Lions. Quelques semaines après le sacre retentissant à la CAN 2021 avec le Sénégal, le portier des Lions s'est confié sur ce moment unique. Il a expliqué son ressenti sur cet événement qui est fêté par tout un peuple. Dans un interview avec Onze Mondial, le gardien de Chelsea a expliqué son ressenti.

" Oui, j'ai dit que remporter la CAN était plus fort que de gagner la Ligue des Champions (sourire). Certains ne sont pas d'accord avec moi. Mais déjà, cette phrase est un ressenti, donc personne ne peut interpréter mon ressenti à ma place. De deux, j'ai gagné la CAN et la Coupe d'Europe, donc je peux parler, je peux dire qu'il y a une différence. Quand je dis que la CAN m'a donné 10 fois plus de frissons, c'est mon ressenti. C'est vraiment ce qu'il s'est passé. Après, quand on a gagné la Ligue des Champions, nous étions en période de Covid. On n'a pas fait de parade, on n'a pas fait de communion avec les supporters, donc ça joue aussi. Et quand on voit ce qu'il s'est passé à Dakar après la CAN, je peux dire que c'est 10 fois plus fort !".

Le portier des Lions a également évoqué d'autres sujets. Mais il s'est prononcé particulièrement sur le racisme dans le football. "Ma solution miracle pour combattre le racisme ? Ce serait d'apprendre aux plus jeunes que la différence est une force, qu'on n'a peut-être pas la même couleur de peau mais qu'on a tous un cœur, un cerveau, deux bras, deux jambes, qu'on est tous les mêmes, qu'on a des qualités, des défauts. J'aimerais bien qu'on apprenne ça à tous les enfants dans le monde parce que personne ne naît raciste. C'est juste la peur de la différence qui fait ça, ce sont des gens mal intentionnés qui leur inculquent ça. "

" L'éducation pour faire évoluer les mentalités "

" Personne ne naît raciste, donc je prendrais le problème à la racine, en tout cas, j'essayerais. Je pense qu'il y a un grand pas à réaliser au niveau de l'éducation pour faire évoluer les mentalités. Si demain, je suis victime de racisme sur un terrain, je ne suis pas capable de te dire quelle serait ma réaction. Aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que je comprends tout à fait les joueurs qui sortent du terrain, parce qu'on est certes des joueurs de foot, mais on est des humains avant tout, on a des émotions. Si l'arbitre ne fait pas son travail, il faut réussir des actions fortes. Sortir du terrain est une action forte " a-t-il soutenu.