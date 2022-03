Sénégal: Négociations État/Enseignants - Le Cusems et le Saemss signent enfin le protocole d'accord

Le Cusems et le Saemss ont enfin satisfait l'attente des élèves et parents. Après le SIENS, le SELS, l'UDEN, le SELS/A et le SNELAS/FC, les deux autres syndicats d'enseignants regroupés autour du G7 ont signé le protocole d'accord avec le gouvernement hier, jeudi 03 mars, pour une reprise des cours. Ce, dans le cadre des négociations sur la correction du système indemnitaire et de rémunération de la fonction publique à l'égard des enseignants. La grève du G7 est donc finie.

Samedi dernier, lors d'une rencontre avec le gouvernement, le Cusems et le Saemss avaient demandé à d'abord rencontrer leur base avant de parapher le document. Le gouvernement a fait plusieurs propositions aux syndicats concernant les revendications des enseignants.

Il s'agit de la "revalorisation de la prime scolaire au profit des instituteurs, instituteurs adjoints et contractuelle à 210% (de 25000 à 80000 F Cfa), du relèvement de l'indemnité d'enseignement de 50% à 60%, de l'augmentation de l'indemnité de contrôle et d'encadrement à 100%, de l'augmentation de l'indemnité de recherche documentaire et de surcharge horaire perçue par les PES, PEM, PCEMG et corps assimilés à 114%, de la revalorisation de l'indemnité liée à la fonction dirigeante, de la défiscalisation de l'indemnité de logement, de la hausse du point d'indice de 5 points (de 51,43% à 56,43)".