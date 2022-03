Sénégal: Mise en délibère du verdict du procès en appel dans l'affaire Ndiaga Diouf - Barthélémy Dias, édifié le 18 mai !

Appelée à la barre de la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel du tribunal de grande instance hors classe de Dakar hier, mercredi 2 mars, l'affaire Ndiaga Diouf, du nom du nervi tué en décembre 2011 lors de l'attaque de la mairie de Mermoz-Sacré Cœur a été mise en délibéré au 18 mai prochain. Lors de l'audience dans le cadre de cette affaire, le Procureur général a demandé l'infirmation de la peine de 2 ans dont 6 mois ferme infligée à Barthélémy Toye Dias en première instance et sa condamnation à 5 ans d'emprisonnement ferme. La famille de feu Ndiaga Diouf a réclamé 150 millions en guise de dédommagement et intérêts, soit 6 fois les 25 millions de F CFA décidés par le juge de la première instance. Soulignant de leur côté que la balle qui a tué Ndiaga Diouf ne provient pas de l'arme que détenait leur client, les avocats de la défense ont plaidé le renvoi de Barthélémy Toye Dias à des fins de la poursuite.

L'actuel maire de Dakar, Barthélémy Toye Dias devra encore prendre son mal en patience avant de connaitre le sort que lui réserve le juge d'appel dans le cadre de son appel dans l'affaire Ndiaga Diouf, nom du nervi tué en décembre 2011 lors de l'attaque de sa mairie de Mermoz-Sacré Cœur. En effet, appelée à la barre de la Cour d'appel du tribunal de grande instance hors classe de Dakar hier, mercredi 2 mars, cette affaire qui a déjà valu à l'ancien maire de la commune Mermoz-Sacré Cœur une condamnation à deux (2) ans de prison dont six (6) mois ferme et à payer avec ses co-inculpés 25 millions de F CFA à la famille de feu Ndiaga Diouf, a été mis en délibéré au 18 mai prochain.

Le nouveau maire de Dakar sous pression maximale du Procureur général et de la famille de feu Ndiaga Diouf

Toutefois, il faut souligner que si le juge de la Chambre correctionnelle suit à la lettre le réquisitoire du Procureur général, le nouveau maire de Dakar, Barthélémy Toye Dias risque de regretter amèrement sa décision d'interjeter appel de sa condamnation en première instance dans le cadre de cette affaire Ndiaga Diouf. En effet, dans son réquisitoire lors de cette audience qui s'est tenue en présence de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, et de plusieurs nouveaux élus de la coalition Yewwi Askan Wi dans la capitale, le Procureur général a demandé l'infirmation de la peine de 2 ans dont 6 mois ferme infligée à Barth en première instance et sa condamnation à 5 ans d'emprisonnement ferme. Loin de s'en tenir là, le parquet général a également requis de la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar 2 ans d'emprisonnement ferme pour Habib Faye et Baboucar Faye. De son côté, la famille de Ndiaga Diouf a réclamé 150 millions en guise de dédommagement et intérêts, soit 6 fois les 25 millions de F CFA qu'elle avait obtenus du juge de la première instance.

Pour justifier son réquisitoire ferme à l'encontre de Dias fils, Mme Fatou Omar Ndiaye a indiqué que toutes les personnes qui ont reçu une balle dans cette affaire l'ont reçu à l'arrière. Mieux, elle a réfuté la thèse de légitime défense brandie par Barth dans ce dossier. " On ne peut pas parler de légitime défense dans ce dossier. Il est constant qu'il détenait deux armes. Il détenait au moins une arme qui n'avait pas d'autorisation. La réaction disproportionnée de Dias était dictée par la provocation. Il n'était même pas à la Mairie au moment où Samba Diouf et cie venaient à la mairie. Il a reconnu avoir atteint une personne au dos ", a-t-elle soutenu avant d'ajouter. " Ndiaga Diouf était dans une position couchée. Il voulait escalader le pick-up et s'enfuir. Il n'était plus un danger pour Barth. Les faits sont établis et je vous demande d'infirmer le jugement rendu en première instance et de déclarer les prévenus coupables ".

La défense plaide le renvoi de leur client à des fins de la poursuite.

Prenant la parole à leur tour, les avocats de Barthélemy Dias ont plaidé le renvoi de leur client à des fins de la poursuite. En effet, selon eux, le jugement rendu en première instance s'est fondé sur une " vidéo et cette vidéo montrait bien qu'il y avait un individu qui était toujours en liaison, qui n'était pas du groupe de Barthélémy Dias. Il avait tout fait pour se faufiler ". Mieux, ajoute encore Me Ousseynou Fall et confrères, " les balles qui ont tué Ndiaga Diouf ne proviennent pas de l'arme que détenait Barthélemy Dias ". Réagissant au réquisitoire du Procureur général, la défense a indiqué que celui-ci ne s'est " reposé sur aucun élément qui puisse corroborer ou asseoir la culpabilité " de leur client Barthélémy Dias. Par ailleurs, ils ont également contesté les 150 millions réclamés par la partie civile qui, selon eux, sont injustifiés.

Barth explique les raisons pour lesquelles il a interjeté appel

Appelé à la barre auparavant, le maire de Dakar Barthélémy Dias est revenu sur les raisons qui l'ont poussé à interjeter appel dans le cadre de cette affaire. " On m'accuse d'avoir donné des coups et blessures mortels, ils n'ont aucune preuve pour m'inculper. Je ne détiens pas l'arme du crime. J'ai fait usage d'un pistolet de 9 mm et la balle qui a tué Ndiaga Diouf ne provenait pas de l'arme que je détenais. ", s'est notamment défendu l'ancien mairie de Mermoz-Sacré Cœur avant d'ajouter. " J'ai fait appel parce que je réfute d'abord les accusations. Je considère que je suis condamné à tort. C'est vrai que j'ai purgé la peine mais j'ai interjeté appel parce que je souhaite que ce dossier soit vidé et que je suis totalement blanchi ", a-t-il encore ajouté avant de lancer. " A chaque fois que je sors du pays, j'ai des difficultés parce qu'ils m'ont mis sous contrôle judiciaire. Je suis obligé de voyager avec mon passeport américain. J'ai plusieurs fois appelé mon avocat pour me sortir de l'aéroport ".