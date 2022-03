Congo-Kinshasa: Dorothée Gizenga - Une mort qui vient remuer le couteau dans la plaie non encore cicatrisée

Militantes et militants du PALU, jeunes et vieux, tous inconsolables et bouleversés. Le samedi 26 février 2022, personne ne pouvait s'en contenir.

Dorothée Gizenga, présidente du parti Lumumbiste unifié / Gizenga s'en est allée. Venus en masse, amis, frères et sœurs de la famille biologique et politique, ont tenu à rendre un dernier hommage à celle qu'ils appelaient affectueusement "Jeanne d'arc". La cérémonie qui s'est déroulée à la morgue de l'hôpital du cinquantenaire, a connu la participation de plusieurs autorités du pays, venues rendre un dernier témoignage de leur amour à l'illustre disparue.

Pour le secrétaire général du parti, la mort de Dorothée Gizenga a causé désolation, consternation et affliction chez les militants aujourd'hui inconsolables. Il a déploré ce vent qui rafle tout sur son passage. "En l'espace de trois ans, le parti a enregistré trois décès à sa tête, c'est une raison d'être totalement dévasté", rappelle-t-il.

Dans son oraison funèbre, l'exécutif du PALU/Gizenga a rappelé que Dorothée quitte le monde au moment où le parti prend de l'envol pour être compté à moyen terme parmi les grands partis politiques en République Démocratique du Congo. " La main force tranquille qui nous quitte au moment où les cadres et militants du parti avaient besoin de son affection et de son amour, s'en va au moment où le parti avait besoin de ses nombreuses relations tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Relation nécessaire pour son rayonnement politique, tu viens de nous quitter en nous laissant dans un océan de tristesse ; nous implorons l'Eternel d'essuyer nos larmes pour reprendre nos forces, pour parachever l'œuvre grandiose que tu as commencée. Celle de faire de PALU/ Gizenga un parti progressiste qui rayonnera sur toute l'étendue du territoire national. Telle est la seule façon d'honorer ta mémoire. Tu resteras pour le parti Lumumbiste unifié Gizenga, une icône et une lumière qui ne s'éteindra jamais, paix à ton âme !", a remémoré le SG du Palu/Gizenga.

Appelé affectueusement DG, Femme révolutionnaire, Che Guevara par son look en béret ; femme courageuse, leader charismatique, Dorothée Gizenga a commencé sa vie politique dans le parti Lumumbiste unifié, parti de son père biologique dont elle fut activiste naturelle, représentante du PALU au Canada. Fonction qu'elle a exercée pendant plus de 20 ans. La reconnaissant attentive et douée, le secrétaire général, chef du parti, Antoine Gizenga, la rappela en févier 2018 pour faire d'elle sa conseillère privée.

A titre de rappel, le patriarche Antoine Gizenga décédé le 24 février 2019, Lugi Gizenga secrétaire Général a.i du parti disparu le 01 juin 2020 et maintenant, c'est au tour de Dorothée Gizenga que le seigneur vient d'arracher à leurs affections. Le Secrétaire Général du parti affirme que "Cette mort est juste venue remuer le couteau dans la plaie non encore cicatrisée".