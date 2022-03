Congo-Kinshasa: L'An 16 de la Loi Fondamentale - La Cour Constitutionnelle appelée à respecter les textes de la Constitution

Dans le cadre de la commémoration du 16ème anniversaire de la constitution congolaise, l'institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement en Afrique, IDGPA en abrégé, a organisé le vendredi 18 février 2022, une conférence-débat sur le thème "Etat de Droit, démocratie, justice sous la constitution du 18 février 2006, Bilan, leçon et perceptive ", pendant laquelle, chaque intervenant donnait son point de vue par rapport à l'interprétation et à l'exécution des différentes dispositions de la constitution de la République démocratique du Congo, depuis sa promulgation à ce jour. La cérémonie s'est déroulée dans la salle de spectacles du palais du peuple, en présence de plusieurs personnalités politiques, scientifiques et judiciaires.

Les panelistes invités pour débattre du sujet ont estimé important de retracer d'abord l'historique de la constitution du 18 février 2006 en relevant différentes modifications qu'a connues celle-ci. Une constitution qui, selon plusieurs intervenants, est "une imitation des occidentaux". Les autres, par contre, reconnaissaient néanmoins avoir " une très belle constitution, une constitution très équilibrée mais qu'il faut soutenir". Nonobstant cet équilibre, ils estiment que certains articles doivent impérativement être revisités pour une meilleure compréhension en vue de faciliter sa praticabilité.

Des idées se sont contredites et se sont de même complétées. Plusieurs panels se sont succédés sur le perchoir, avec à chaque fois un thème par groupe. Et chaque paneliste avait un sous thème pour son exposé, au regard de l'appréhension et des idées. Il y avait notamment, des sous thèmes tels que " la constitution, accès sur le droit de l'homme défendu par le professeur Mutoy Mabiala ; la cour constitutionnelle, ses compétences au cœur de débat défendu par le Maître Richard Bondo ; régulation de la vie politique de la cour constitutionnelle par le professeur Léon Odimula... ".

Plusieurs intervenants ont interpelé la Cour constitutionnelle, au regard de sa mission première, celle du contrôle de la conformité de droit, en l'appelant à respecter et à faire respecter les textes que renferment la constitution du pays. Cela veut-dire ; rendre la justice de manière équitable et sans acception du justiciable. Ce qui revient à dire que les panelistes ont, dans leurs interventions, invité la cour constitutionnelle à ne pas tenir compte du statut, de la corpulence, et de juste tenir compte des règles de Droit.

En présence de plusieurs hautes personnalités du pays notamment, le président de l'assemblée nationale, le président du sénat, les professeurs d'universités, les juges, les députés nationaux ainsi que les étudiants en Droit, l'association IDGPA a formulé la demande à tous les panelistes, de déposer avant le 1er avril de l'année en cours le document complet de leur exposé.

Pour rappel, la constitution de 2006, a été élaborée dans un contexte politique issu d'une guerre civile de près de dix ans, poursuivie jusqu'en 2005, les interventions militaires de plusieurs pays voisins et finalement la médiation sud- africaine.

Un accord global fut signé à Pretoria le 17 décembre 2002. Cet accord a permis la mise en place de nouvelles institutions de transition. Elles ont donné, à leur tour, naissance à un projet de constitution accepté par referendum les 18 et 19 décembre 2005 et promulgué le 18 février 2006.