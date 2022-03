Congo-Kinshasa: Ancien soliste de Wenge Maison Mère /Gospel - Flamme Kapaya réapparait bientôt avec l'album "Eza Libanga"

C'est un artiste au talent inné. Une virtuose de la guitare. Un soliste hors pair de sa génération. Sa renommée n'a pas eu d'égal dans le groupe Wenge Musica Maison Mère de la méga star congolaise Werrason le Roi de la Forêt. C'est là qu'il a fait ses exploits et a laissé ses empreintes. Lui, c'est Flamme KAPAYA, baptisé "papa de feu" par les fanatiques de la musique Ndombolo.

L'histoire renseigne que Flamme KAPAYA a eu un parcours jonché de lauriers à faire pâlir de jalousie. Sa vie prend une vitesse de croisière quand en 1997, il intègre Wenge Musica Maison Mère, une branche éclatée du phénoménal Werra et son mythique groupe musical, après la scission de Wenge 4×4. Ce dernier a fait rêver la jeunesse Kinoise dans les années 90.

Doué en termes de recherches musicales, Flamme KAPAYA s'est imposé et a imposé son style dans Wenge. Son doigté exceptionnel à la corde est resté comme une lignée de référence jusqu'aujourd'hui au sein de l'orchestre Wenge MM. Percutant et plein de feeling, ses partitions endiablées continuent à inspirer la génération montante parmi les jeunes guitaristes au pays.

Pour plusieurs musicographes, Flamme KAPAYA reste l'incontournable sur la liste de solistes inégalables qui ont marqué leur passage dans le groupe cher au phénomène Werrason. Son savoir-faire a fait de lui Directeur artistique de cette formation musicale. C'est sur lui que repose la charge de l'orchestration de Wenge Maison Mère. C'est en lui que le Roi de la forêt avait placé toute sa confiance parce que Papa de feu savait bien utiliser la voix de son patron.

Qu'à cela ne tienne, sa vie avait basculé en 2004 lorsque face à la mort, il fait une rencontre miraculeuse avec Jésus-Christ. Lui qui a connu la gloire éphémère dans la sphère musicale devrait penser à atterrir, après un vol périlleux dans une sombre zone de turbulence qui l'aurait emporté dans l'au-delà. Il était presque temps de prendre un plan de vol. Une seconde vie ! Aujourd'hui, le soliste est devenu un chrétien baptisé et un homme né de nouveau.

Dans un entretien accordé à la presse, l'artiste qui a tout abandonné pour donner sa vie à Jésus-Christ, a expliqué les raisons de sa conversion. L'occasion était aussi propice pour Flamme KAPAYA de confirmer la sortie de son nouvel album " Eza libanga" qui s'annonce fracassant sur le marché de musique gospel. Suivez-le :

La Prospérité : Comment est arrivée votre rencontre avec Jésus-Christ ?

Flamme KAPAYA : Cette question est fondamentale mais elle mérite une réponse courte. Comme vous le savez, j'ai longtemps évolué dans la musique populaire communément appelée "musique mondaine" à Kinshasa. J'ai servi le monde à travers la musique qui m'a fait connaître du grand public. C'était avec beaucoup de dévouements en jouissant de tout le plaisir qu'il pouvait me procurer. Mais je ne savais pas la mort me réservait une l'issue fatale. J'allais droit vers la tombe. Mes collègues musiciens du groupe m'avaient désigné pour être sacrifié. Là-nous sommes en 2004. Le Saint-Esprit me révèlera la situation et c'est en ce moment précis que j'ai crié à l'Eternel qui m'a miraculeusement sorti de là. Face à ce complot, j'avais pris la ferme résolution d'abandonner la musique pour recevoir Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur.

Ainsi, il m'a accordé ce que j'appelle une seconde vie. Donc, il est impératif que je puisse le servir. Car il m'a sorti de la mort.

La Prospérité : De quelle manière comptez-vous alors servir Jésus-Christ ?

Flamme KAPAYA : Dieu m'a fait grâce, en me donnant un talent inné de musicien. Désormais, je me suis décédé de consacrer l'art à sa gloire pour toujours. Depuis le mois de décembre dernier, j'ai lancé la chanson " Yesu na bomoyi na ngai ", qui est le premier titre de mon prochain album intitulé "Eza Libanga". Cette œuvre a été réalisée avec le concours des enfants. Il sera produit par le label Familly Gospel. On y trouvera également d'autres bels cantiques comme " M&M " qui veut dire le monde est méchant.