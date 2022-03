Congo-Kinshasa: Répartition du 2ème semestre 2021/La SOCODA paie à plus de 200 artistes leur droit d'auteur

Conformément à sa mission régalienne, la Société congolaise de droit d'auteur et droit voisin (SOCODA COOP-CA) procède depuis le 22 février 2022, à la répartition des droits d'auteur pour la période couvrant le deuxième semestre de l'année 2021.

Près de 300 ayants-droits sont concernés par cette paie et touchent déjà leur dû à la direction générale de la SOCODA dans la commune de la Gombe. L'opération se poursuit dans le calme et crée une ambiance bon enfant dans le chef des artistes, qui perçoivent en bonne et due forme leur droit.

Par rapport à leur statut, les créateurs des œuvres de l'esprit, toute discipline, défilent et sont servis au service de comptabilité de la société. Comédiens, photographes, sculpteurs, peintres, musiciens, danseurs, éditeurs, écrivains sont payés à la SOCODA qui ne ménage aucun effort pour accomplir sa mission lui confiée par l'Etat congolais.

"Nous avons l'impression que les choses semblent bien marché depuis que le Président Jossart Nyoka Longo est à la tête du conseil d'administration de la SOCODA. Nous sommes contents qu'ensemble avec la Direction générale, ils arrivent à nous payer quelque chose pour nous permettre de subvenir aux besoins de nos familles. C'est ça l'essentiel. Nous espérons que l'enveloppe va encore s'améliorer dans les jours à venir. Nous continuons à leur faire confiance. Vraiment que le DG Agu Michel et le Conseil d'administration demeurent dans cette lignée ", a soutenu le doyen des chanteurs congolais Jeannot BOMBENGA.

Etant l'unique société reconnue des droits d'auteur en RDC, cette coopérative attend mener, dans les prochains jours, plusieurs réformes qui vont permettre sociétaires (créateurs) de vivre et jouir des fruits de leurs œuvres de l'esprit.

Il faut retenir que cette répartition vient d'apurer les arriérés du deuxième semestre 2021, qui devraient être soldés depuis le mois de décembre dernier.

Toutefois, les dirigeants actuels de la SOCODA sont déterminés à faire encore mieux pour le bien-être des artistes, en général. La société envisage d'accélérer déjà la prochaine répartition du 1er semestre de l'année 2022 qui pourra intervenir au mois de juin. Evidemment, le Conseil d'administration et la direction générale ont toujours manifesté cette bonne volonté de travailler pour la bonne gestion des droits des artistes.

Cependant, il revient aux assujettis (média audiovisuel privé et public, restaurants, hôtels, bars, terrasses, night-club... ) et autres partenaires de s'acquitter correctement de leur devoir afin de faciliter la SOCODA à répondre favorablement à sa mission statutaire qui consiste à percevoir et repartir les droits au profit des ayants-droits.