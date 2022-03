Congo-Kinshasa: Journée paralysée à la suite d'une manifestation/OGEFREM - Les agents dénoncent l'ingérence de Chérubin Okende

Les agents et cadres de l'office de gestion du fret Multimodal ont séché le travail ce mercredi 02 mars 2022, pour témoigner leur solidarité à leur Directeur Général suspendu.

Une manière pour eux de manifester leur mécontentement à l'égard du ministre des transports, voies de communication et désenclavement, Chérubin Okende. "Le décret créant l'Ogefrem et son statut fixe les attributions revenant à l'autorité de tutelle et à la direction générale, donc chacun connait ses attributions", a rappelé Blaise Pascal Banza, permanent syndical à l'Ogefrem.

D'après lui, l'Ogefrem a compétence de signer un contrat avec un partenaire, un mandataire spécial dans le cadre de son travail. Il précise que l'Ogefrem conçoit et négocie depuis toujours des contrats. "C'est à l'OGEFREM de résilier le contrat si elle remarque que le mandataire n'est pas à la hauteur de la tâche, et cela se fait conformément à la procédure pour éviter une poursuite judiciaire", a dit ce travailleur de l'Ogefrem, avant d'ajouter que "depuis un moment, les agents ont constaté que le Ministre Cherubin Okende intervient sur tout ce qui se passe au quotidien à l'Ogefrem. Il fustige le comportement du ministre. Selon lui, l'Ogefrem est actuellement parmi les établissements les plus florissants qui donnent une bonne image des établissements publics en République Démocratique du Congo et les actions du ministre empêchent la prise de décision. Ce qui fait que l'Ogefrem ne sait plus donner les meilleurs de lui-même.

Les agents déclarent : "Aujourd'hui l'Ogefrem répond à une action judiciaire d'un partenaire qui s'est vu déconnecté unilatéralement par le Ministre de tutelle. La manifestation de ce jour est une manière pour les agents de sauver l'établissement public qui appartient à l'Etat et dont les personnels sont protecteurs".

Les agents et cadres de l'Ogefrem exigent des négociations directes avec le Premier ministre, chef du Gouvernement pour clarifier la situation.