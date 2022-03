Congo-Kinshasa: Réforme des textes à la Fecofa - Guy Mafuta dépose sa contribution et attend le moment venu pour éclairer sa religion

Le Débat sur la réforme des textes de la Fédération congolaise de football association, Fecofa, a amorcé depuis le début de cette semaine une vitesse de croisière où les Ligues provinciales, les associations des corps de métiers, les clubs et les personnalités sportives y défilent, chacun à son tour, pour déposer ses amendements.

Le jeudi 3 mars, c'est le président de l'AC Dibumba, l'honorable Guy Mafuta Kabongo, qui est passé contribuer avec quatre propositions importantes. La Fédération internationale de football association (FIFA), ayant conditionné l'organisation des élections du nouveau comité de la FECOFA par la réforme des textes qui, selon elle, ne s'adaptent plus à ce jour avec l'évolution du football. La FIFA a même placé ses deux envoyés spéciaux sur l'avenue de la Justice à la Gombe, où ils travaillent d'arrache-pied.

Alors pour le président de cette formation de Tshikapa, il se pose un sérieux problème dans les conditions d'éligibilité des membres devant animer cet organe faitier du football congolais. Au-delà d'une énumération des conditions à remplir pour assumer les responsabilités au sein de la Fédération, l'article 48 dans son point "g" (... avoir été membre du comité exécutif de la FECOFA, du comité de gestion de la LINAFOOT... ), pose un vrai problème d'exclusion d'une frange importante d'acteurs essentiels non négligeables qui, pourtant, ont participé à la destinée de notre football et peuvent lui faire bénéficier de leurs expertises et expériences.

Le point "g" de cet article 48, selon Guy Mafuta, consacre une chasse gardée pour une catégorie minime d'acteurs, et peut être reformé en ces termes : (être porté par un membre effectif de la FECOFA en règle de paiement des cotisations et justifier son affiliation régulière vis-à-vis de ce dernier pendant les trois dernières saisons sportives au sein du comité directeur).

Outre cette proposition, Guy Mafuta en a fait trois autres notamment, sur qui doit être membre du comité exécutif de la FECOFA, combien d'organes la FECOFA doit-elle en avoir ; et enfin, quelques dispositions usuelles. Pour ce qui concerne les dispositions usuelles, Guy Mafuta a passé en revue les articles 36, 37 et 38. Il faut donc résoudre le problème du lieu de la tenue des réunions de l'Assemblée Générale de la Fédération. L'histoire récente nous en dit plus. Le lieu par excellence doit être le siège de la Fédération et le changement l'exception. (Article 36) La place de l'ordre du jour n'est pas dans les statuts d'une organisation ; c'est une décision de la gestion qui est proposée à l'Assemblée Générale pour adoption et amendements éventuels apportés par les membres dans les délais décidés. (Article 37). Il faut également donner la possibilité aux membres de l'Assemblée Générale d'obtenir la convocation d'une Assemblée Générale Extraordinaire (Article 38).

Beaucoup d'entités ont déjà déposé

Dans un communiqué y relatif rendu public le même jeudi, un des envoyés spéciaux de la FIFA-CAF en charge des questions juridiques, Guy Kabeya, a rendu public la liste mise à jour des structures et entités sportives qui ont transmis leurs propositions de modifications dans ce combat de réforme des textes. Il s'agit de 6 Ligues : la Ligue provinciale de football de Kinshasa (LIFKIN), la Ligue de football de Bandundu (LIFBAND), la Ligue de football du Katanga (LIFKAT), la Ligue de football du Nord-Kivu (LIFNOKI), la Ligue de football du Sud-Kivu (LIFSKI) et la Ligue de football du Maniema (LIFMAN).

L'Entente de football des jeunes de Bandundu et la Direction de communication (DIRCOM) de la Fécofa ont eux-aussi donné leurs propositions.

Les associations des corps de métiers, quatre au total : l'Union des Footballeurs congolais (UFC), l'Association des anciens Footballeurs du Congo (AAFC), l'Association des journalistes sportifs du Congo (AJSC) et de l'Association des anciens arbitres, ont aussi apporté leurs amendements sur ce qu'elles pensent du football congolais de demain.

Pour les clubs, jusque-là, c'est l'AS V.Club et Motema Pembe qui sont déjà passés déposer leurs contributions.