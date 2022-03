Congo-Kinshasa: Tourisme, transport aérien, commerce de bois et consorts/RDC-Gambie - Félix Tshisekedi et Adama Barrow s'engagent à coopérer dans plusieurs domaines stratégiques

La visite d'Etat du Président gambien Adama Barrow à Kinshasa, a tenu toutes ses promesses. Tenez ! La République Démocratique du Congo et la Gambie ont désormais un pont diplomatique assez solide après la rencontre d'hier, mardi 1er mars 2022, entre le Chef de l'Etat Congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue Adama Barrow de Gambie qui, au sortir du tête-à-tête, au Palais de la Nation, devant la presse, ont ouvertement exprimé leur volonté de nouer des contacts réguliers et d'accroitre les rapports d'échanges entre les Gouvernements congolais et gambien.

A la lumière des révélations faites sur place, les deux Chefs d'Etat sont tombés d'accord pour coopérer dans plusieurs domaines stratégiques tels que le tourisme, le transport aérien, le commerce de bois, l'énergie ainsi que dans les infrastructures. Dans cette nouvelle dynamique, les deux illustres personnalités se sont montrées favorables à l'idée de fluidifier la communication entre l'Afrique centrale et occidentale à travers leurs pays respectifs.

"Nos entretiens ont été très chaleureux. Ils ont porté sur les relations entre nos deux pays. J'allais commencer d'abord par féliciter mon cher frère le Président Adama Barrow tout en lui souhaitant la bienvenue à Kinshasa. C'est la première fois qu'il vienne dans notre pays. Je l'ai félicité pour sa brillante réélection dans un pays où les élections se sont passées dans le plus grand calme qui soit.

Au-delà de ça, nous avons parlé des opportunités qui pourraient se présenter entre nos deux pays, les opportunités d'affaires bien entendu, du renforcement de la diplomatie et de la mise en contact en relations nos ministres des Affaires Etrangères respectifs afin de développer justement ce domaine de coopération dans lequel nous voulons très rapidement nous lancer lui et moi. Voilà, c'est sur ces points que nous nous sommes beaucoup attardés et je suis heureux de vous dire que de part et d'autre, il y a vraiment un engagement à vouloir accroitre la coopération entre nos pays respectifs", a confirmé Félix Tshisekedi.