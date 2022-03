Congo-Kinshasa: Dan Gertler - " Tous les permis et licences détenus par le groupe Gertler seront restitués " à la RDC

Dan Gertler, patron du Groupe Ventora Développement, annonce la restitution à l'Etat congolais de tous les permis et licences dans le cadre de la stabilité et du respect des réformes économiques initiées par le gouvernement, indique un communiqué publié par le service de communication jeudi 3 mars. Il estime par ailleurs que la résolution prise par le gouvernement de revisiter les contrats ouvrira la porte aux nouveaux investissements internationaux en RDC.

" Cet accord met fin à l'impasse dans laquelle nous nous trouvions et permet d'aller de l'avant. Il soutient directement la stabilité et les réformes économiques initiées par le gouvernement. Je respecte pleinement l'accord et je confirme que tous les permis et licences détenus par le groupe Gertler seront restitués ", indique le communiqué.

Dan Gertler poursuit en assurant : " Il n'est ni dans mon intérêt, ni dans l'intérêt du peuple de la RDC, que des actifs tels que les blocs du Lac Albert soient embourbés dans un arbitrage international à perpétuité. Permettre que cela se produise serait contraire à ma philosophie de soutien au développement économique de la RDC ".

Accepter les procédures de bonne gouvernance

L'homme d'affaires israélien remercie le Chef de l'Etat Félix Tshisekedi pour l'aboutissement heureux des contentieux judiciaires, qui l'ont opposé à la RDC, autour des actifs miniers et pétroliers détenus illégalement.

Il accepte de respecter les procédures de bonne gouvernance de l'entreprise, des réformes économiques initiées par la RDC, dans le cadre de l'assainissement du secteur minier.

" Bien que cet accord ait un coût personnel considérable ainsi que pour mes intérêts commerciaux, je l'accepte comme la voie à suivre pour permettre au gouvernement d'atteindre ses objectifs et aux deux parties d'avancer de manière constructive. Cet accord met fin aux interminables campagnes de fake news et à l'utilisation permanente de "faits" alternatifs. En même temps, je reste totalement engagé à respecter les procédures de bonne gouvernance d'entreprise qui ont été mises en œuvre et à assurer une surveillance indépendante appropriée de toutes mes activités commerciales, qui seront menées de manière totalement transparente ", note le patron du Groupe Ventora Développement.

Dan Gertler dénonce aussi dans ce communiqué les allégations auxquelles il a été confronté et qui ont fait peser un énorme fardeau sur lui, ses entreprises et surtout sa famille :

" J'ai consacré plus de deux décennies de ma vie à la RDC. Tout au long de ma carrière, j'ai toujours cherché à agir dans le respect de la loi et des intérêts du peuple de la RDC. Cependant, ces dernières années, les pointages systématiques et les critiques incessants auxquels j'ai été confronté, avec en point d'orgue les sanctions américaines dévastatrices qui m'ont été imposées et les récentes allégations auxquelles j'ai été confronté, sont devenues intolérables, faisant peser un énorme fardeau sur moi, mes entreprises et surtout ma famille. Je suis dévasté par l'image qui a été créée à mon sujet et je suis profondément attristé par la manière dont j'ai été dépeint ".