Maroc: Le président du Parlement arabe salue les efforts de SM le Roi Mohammed VI au service de l'action arabe et africaine et de la sécurité et de la stabilité

Rabat — Le président du Parlement arabe, Adel ben Abderrahman Al-Assoumi, a salué, vendredi à Rabat, les efforts de SM le Roi Mohammed VI au service de l'action arabe et africaine et de la sécurité et de la stabilité.

Intervenant lors du "Forum du dialogue parlementaire Sud-Sud", organisé par la Chambre des conseillers, M. Al-Assoumi s'est félicité de l'essor de l'urbanisme et du développement économique que connaît le Royaume sous le règne de SM le Roi qui, selon lui, "consolident le processus de développement durable".

Il a également salué le lancement à Rabat du "Forum du dialogue parlementaire Sud-Sud" des Sénats et conseils équivalents d'Afrique, du monde arabe, d'Amérique latine et des Caraïbes, sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, soulignant que le Parlement arabe veille à établir des passerelles de communication et de rapprochement entre les peuples des trois régions compte tenu de la profondeur des relations historiques qui les unissent et des héritages culturels, humains et civilisationnels qu'ils ont en partage.

M. Al-Assoumi s'est dit confiant que ce forum sera un mécanisme parlementaire qui jouera un rôle majeur dans la consolidation du dialogue parlementaire et de la coopération entre les pays du Sud, rappelant les défis communs auxquels sont confrontés le monde arabe, l'Afrique, la région d'Amérique latine et des Caraïbes.

Ces défis "menacent la sécurité et la stabilité de nos pays et compromettent les efforts de développement, en particulier dans les domaines de l'économie et du développement", a-t-il averti.

Il a fait observer que la pandémie de la Covid-19 et ses graves répercussions ont exacerbé ces défis, estimant que "relever ces graves défis nous impose de nous efforcer à développer et à renforcer les mécanismes de coopération parlementaire arabe, africaine et latine à tous les niveaux, une coopération basée sur les principes de solidarité, de partenariat et de l'intérêt mutuel en vue de jouer un rôle tangible dans les domaines du développement économique, social et culturel et parvenir à une participation active et positive à la promotion de la connaissance et de la tolérance entre les civilisations et les cultures".

Malgré la similitude des modèles de développement social et économique entre les pays des trois régions, le rythme de la coopération entre ces pays n'a pas encore atteint le niveau du partenariat espéré et reste en deçà des aspirations et des ambitions des peuples de ces trois régions, a reconnu M. Al-Assoumi.

Dans ce sens, il a mis l'accent sur le "grand rôle des parlementaires dans la mise en œuvre de la diplomatie parlementaire et la promotion des liens de coopération entre nos pays et sociétés, que ce soit dans un cadre collectif à travers cet important forum parlementaire ou au niveau bilatéral".

Le "Forum du dialogue parlementaire Sud-Sud" des Sénats et conseils équivalents d'Afrique, du monde arabe, d'Amérique latine et des Caraïbes est marqué par la présence de représentants des sénats de plus de 31 pays des trois groupes géopolitiques.

Cet événement se veut un mécanisme parlementaire et un espace de plaidoyer et d'exploration des nouveaux domaines de coopération multidimensionnelle, selon une logique de partenariat stratégique et de solidarité fondé sur la proximité et l'action participative efficace et effective.

Les participants aux travaux de ce forum abordent plusieurs questions ayant trait notamment au "Rôle des sénats, des Conseils de la Choura et des conseils équivalents dans la promotion de la coopération Sud-Sud", aux "Échanges commerciaux et économiques entre l'Afrique et le monde arabe, l'Amérique latine et les Caraïbes : réalité et perspectives", et à "l'équité climatique et sanitaire : Quel rôle jouent les Sénats des pays du Sud ?".