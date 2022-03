Maroc: ADM/Barid Al-Maghrib - Commémoration du 65ème anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Maroc et la Serbie

Casablanca — La Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM), représentée par son Directeur Général, Anouar Benazzouz, a pris part récemment au musée de Barid Al-Maghrib à Rabat, à la cérémonie de lancement de l'émission commune de deux timbres-poste dans le cadre de la commémoration du 65ème anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Maroc et la Serbie.

Ont également pris part à cette cérémonie, l'Ambassadeur de la République de Serbie au Royaume du Maroc, Ivan Bauer, le Directeur Général du groupe Barid Al-Maghrib, Amin Benjelloun Touimi, et des représentants du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l'Etranger, indique ADM dans un communiqué.

Cette émission commune de timbres-poste par le groupe Barid Al-Maghrib et la société "Pošta Srbije" qui s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 65ème anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Maroc et la Serbie, met en avant deux édifices représentant les deux nations, fait savoir ADM.

Il s'agit du côté marocain, de l'emblématique pont Mohammed VI, le plus grand pont haubané d'Afrique, construit par ADM sur l'autoroute de contournement de Rabat et qui symbolise modernité et prouesses techniques marocaines et se distingue par son architecture inspirée de la civilisation arabo-musulmane dont les deux pylônes élancés sous forme d'arche symbolisent les nouvelles portes des deux villes de Rabat et de Salé.

Du côté serbe, le deuxième timbre illustre le nouveau pont routier-ferroviaire sur le Danube à Novi Sad, considéré comme l'une des infrastructures les plus importantes du corridor ferroviaire international et de l'infrastructure routière de la République de Serbie.

Le pont Mohammed VI fait partie de plus de mille ouvrages d'art construit par ADM, une partie essentielle du réseau autoroutier puisqu'ils en permettent la continuité malgré les obstacles naturels qui se présentent, ils sont également la démonstration la plus concrète du savoir-faire d'ADM à travers les technologies de pointe qu'ils incorporent, les matériaux spécifiques qu'ils utilisent et la rigueur sans faille que nécessite leur maintenance.