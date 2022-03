Algérie: Hauts plateaux et Sud-ouest du pays - Un programme ambitieux pour valoriser l'arganier

Alger — Le ministère du Tourisme et de l'Artisanat a élaboré un programme ambitieux visant à associer les artisans au développement et à l'exploitation de l'arganier dans les hauts plateaux et le sud-ouest du pays au service du développement économique local.

Dans un entretien à l'APS, le directeur général de l'artisanat et des métiers au ministère, Kamel Eddine Bouam, a indiqué que, dans le cadre de ce programme, une vingtaine de femmes artisans ont reçu en 2020- 2021, à Tindouf comme première étape une formation en matière de plantation et d'entretien de l'arganier et de production d'huile d'argan, ajoutant qu'une vingtaine d'autres artisans seront prochainement formés en vue de faire de cette wilaya un "pôle pilote" dans le domaine.

Une convention de coopération et de partenariat a d'ailleurs été conclue avec la Chambre de l'artisanat et des métiers et la Conservation des forêts de la wilaya pour la mise à disposition des graines d'arganier, a-t-il fait savoir.

Ce programme vient en application des instructions du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors de la réunion du Conseil des ministres du 30 janvier 2022, pour le développement de la production de l'arganier dans les hauts plateaux et le sud-ouest du pays, a affirmé le responsable.

Dans ce cadre, la Conservation des forêts de Tindouf s'est dite prête à accompagner les agriculteurs, les investisseurs et les artisans dans le développement de la production d'huile d'argan, par l'affectation d'environ 50 hectares de terres et 93 millions de dinars à partir du Fonds national de développement rural pour la plantation de 5.000 arganiers dans la wilaya, a dit le directeur général de l'artisanat et des métiers au ministère.

Selon lui, la Conservation des forêts de la wilaya s'est également engagée à fournir des dispositifs d'irrigation modernes au profit de 8 artisans propriétaires terriens sur les 20 ayant bénéficié de la formation. Les 12 autres seront intégrés dans des coopératives et se verront accorder des contrats d'exploitation pour la plantation d'arganiers, sachant que ce type d'arbre donne ses fruits au bout de huit ans.

Le Directeur général de l'artisanat avait effectué récemment une visite dans la wilaya de Tindouf, en vue de s'enquérir des préoccupations des artisans spécialisés dans la valorisation et le développement de l'arganier dans la wilaya, au cours de laquelle les objectifs du programme ont été expliqués.

Lors des séances de travail qui ont vu la participation du directeur de l'Agence d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (ANADE) de la wilaya, du président du Conseil professionnel pour le développement de la filière de l'arganier et du conservateur des Forêts de la wilaya, l'accent a été mis sur la nécessité d'"aider et d'accompagner les artisans dans la plantation et l'entretien de l'arganier et la production de l'huile d'argan".

Un accord de partenariat sera ainsi conclu au courant de ce mois entre le Conseil interprofessionnel de la filière de l'arganier récemment créé dans la wilaya, et la Direction de l'artisanat, pour la promotion et l'exportation des produits de l'arganier à travers la mise en oeuvre du plan d'orientation.

Vers l'extension de la plantation de l'arganier dans les différentes région du pays

De son côté, la cheffe de service chargée du dossier de la lutte contre la désertification à la Direction générale des forêts (DGF), Lamia Hamas a rappelé la feuille de route "2020-2024" qui prévoit la réhabilitation et la valorisation de l'arganier outre l'organisation d'une campagne annuelle de récolte des graines et l'intégration de l'arbre dans le plan de reboisement à Tindouf, en collaboration avec les partenaires concernés à l'instar du ministère du Tourisme et de l'Artisanat.

Cette feuille de route prévoit également d'"augmenter la capacité des pépinières d'arganiers et de les inclure dans le plan de reboisement au niveau des conservations des forêts, de développer ses techniques de culture outre sa valorisation dans les régions où les conditions climatiques sont favorables. "La wilaya de Tindouf dispose actuellement de 10.000 arbres répartis sur plus de 94.000 ha, a précisé l'intervenante.

Dans le cadre du programme national du ministère de l'Agriculture et du développement rural 2021-2024, une superficie de 74 151 ha a été affectée pour la plantation de 12 750 arbres à travers le territoire national, notamment dans les wilayas de Tindouf et d'Adrar

Entre autres wilayas compatibles à la culture de l'arganier, Lamia Hamas a cité Béchar, Tlemcen, Timimoune, Adrar, Chlef, Mostaganem et Ghardaïa, insistant sur l'impératif d'encourager les investisseurs et les startups à réaliser des pépinières, améliorer le savoir-faire, assurer la disponibilité des graines de l'arganier et garantir leur production en appuyant l'industrie manufacturière, indiquant qu'un montant de 200 millions de DA a été dégagé dans le cadre de ce programme pour élargir la plantation de l'arganier dans différentes régions du pays dont le climat est favorable.

Le climat de la wilaya de Tindouf, qui est propice à la plantation de l'arganier, permettra de cultiver le maximum d'arbres sur de larges superficies, mettant l'accent sur l'importance de la promotion de la formation pour une expérience réussie dans le domaine.

L'arganier ou argania spinosa est une plante de la famille des Sapotaceae. Pouvant vivre jusqu'à plus de 200 ans, il aide à préserver l'équilibre écologique et joue un rôle de rempart contre l'érosion et l'avancée du désert saharien. Son huile aux nombreuses vertus est utilisée notamment en cuisine, en cosmétologie et en médecine alternative.