Algérie: Illizi - Des touristes espagnols charmés par la beauté des sites touristiques du Tassili

Illizi — Le Tassili N'ajjer, que se partagent les wilayas d'Illizi et Djanet (extrême Sud-est algérien), a impressionné un groupe de touristes espagnols, charmés devant la diversité et la beauté de ses sites touristiques.

Composé de 14 personnes, ce groupe de touristes s'est montré admiratif face à la multitude de sites, naturels et archéologiques plus que millénaires, que renferme le vaste territoire du Tassili, véritable musée à ciel ouvert, alliant dunes de sables, gueltas et plans d'eau, espaces verdoyants, sépultures, peintures et gravures rupestres, et autres.

Rencontré par l'APS, Alexander Xavi, un des membres du groupe, a affirmé être "impressionné" par la grande diversité naturelle de la région qu'il visite pour la deuxième fois.

Il se dit "sans voix" devant son "charme" qui invite à toujours davantage de découverte et d'appréciation dans le détail de ses composantes authentiques remontant à la nuit des temps.

Sa concitoyenne, Alana, n'a pas caché, de son côté, sa "joie" de découvrir pour la première fois le Sahara Algérien et de voir de près ses atours touristiques et le mode vie de ses habitants.

Les services du secteur du Tourisme et de l'Artisanat s'emploient, en vue de lui impulser une dynamique, à l'introduction de nouveaux circuits pour renforcer l'attractivité touristique de la région, sa diversification ainsi que l'investissement dans des niches non encore ou sous exploitées, et ce, à travers les deux wilayas (Illizi-Djanet), a indiqué le directeur du secteur à Illizi, Aziz Aouamer.

Parmi les sites à promouvoir, ceux de Tamadjert, Afra, Tsset, Erg-Issouène et Oued-Djerrat, a-t-il précisé.

La région du Tassili accueille annuellement un nombre important de touristes, étrangers et nationaux, amateurs de découverte et d'aventure, plus particulièrement durant la saison touristiques saharienne (octobre-avril).