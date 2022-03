Afrique: Appel à condamner les crimes sionistes contre le peuple palestinien

Ramallah — Le mouvement Fatah a appelé, vendredi, la communauté internationale à condamner les crimes de l'entité sioniste contre le peuple palestinien et à mette fin à la politique de "deux poids deux mesures".

Par voie de communiqué, le membre du Conseil révolutionnaire et porte-parole de Fatah, Oussama al-Qawasmi, a appelé "les pays du monde, les Nations unies et le Conseil de sécurité à condamner les crimes (de l'entité sioniste) contre le peuple palestinien et à bannir la politique de deux poids deux mesures".

Et d'ajouter: "Nous rappelons au monde qu'il y a un peuple palestinien qui est occupé et opprimé. Il subit toutes formes d'abus, de meurtres, de torture, de déplacement, de démolitions de maisons (de la part de l'entité sioniste). Elle lui impose un système d'apartheid en violation des droits humains les plus élémentaires, et nous n'entendons ni condamnation ni rejet des institutions internationales face à ces crimes".

"Le sang palestinien est-il pour certaines personnes un sang de seconde classe ? L'humanité est-elle classée selon la race et la couleur ?", s'est-il interrogé, appelant le monde à lancer "un véritable cri face à l'occupant (sioniste) pour le contraindre à mettre fin à son occupation de l'Etat de Palestine".