Algérie: Sommet Ras Kaltoum à Djebel Chélia - Plus de 300 participants au 1er camp national

La première édition du camp national organisé vendredi au sommet Ras Kaltoum à Djebel Chélia dans la commune Bouhmama (wilaya de Khenchela) a été marquée par la présence de plus de 300 participants représentant 23 wilayas du pays.

Le coup d'envoi des différentes activités et compétitions programmées dans le cadre des festivités de la première édition du camp national a été donné par le chef de l'exécutif local, Ali Bouzidi qui était accompagné du directeur local de la jeunesse et sport DJS Sofiane Aggoun, le conservateur des forêts El Djedid Akkazi et les présidents des dairas de Bouhmama et Kais et les présidents des Assemblées populaires communales APC de Bouhamama, Kais et Tawziyant.

Les participants à ce camp national organisé en collaboration avec la Conservation des forêts de la wilaya de Khenchela ont procédé dans le cadre de la concrétisation du programme visant la ranimation des forêts touchées par les incendies enregistrées l'été 2021, à la plantation de 2.000 arbustes sur le périmètre du mont Ras Kaltoum avec la participation de représentants de la société civile, les Scouts musulmans algériens SMA et des représentants des différents clubs et associations sportifs, touristiques et culturels.

La brigade d'escalade en zones accidentées relevant de la direction de la protection civile de Khenchela a organisé une exposition destinée aux visiteurs de la région pour faire connaitre les différents outils utilisés dans les opérations de sauvetage, avant d'effectuer un exercice de simulation au sommet Ras Kaltoum pour démontrer et tester les capacités des brigades de sauvetage en cas de danger.

Lire aussi: Khenchela: bientôt un camp national au sommet Ras Kaltoum à Djebel Chélia

Le président de l'association "Chélia" des sports de montagne, Ramzi Houari, a déclaré à l'APS, en marge de l'ouverture de cette manifestation, que la première édition du camp national a vu la participation de plus de 300 jeunes venus de différentes wilayas du pays en plus de dizaines de familles qui ont accompagnés leurs enfants pour vivre l'expérience du camping dans le deuxième plus haut mont en Algérie à savoir le sommet Ras Kaltoum de Djebel Chélia (2.328 mètres).

Le camp national a été une opportunité pour faire connaitre la région dans le but de promouvoir le tourisme en montagne dans la région de Chélia située dans la commune Bouhmama à la wilaya de Khenchela au niveau des limites administratives avec wilaya de Batna, a ajouté le même intervenant qui a souligné que la manifestation était également une occasion pour échanger les connaissances et tisser des amitiés entre les différents participants représentant plusieurs wilayas du pays et ce dans une ambiance de fraternité rehaussée par des chutes de neige dans cette région montagneuse.

De son coté, un membre du comité d'organisation de ce camp national, Chafeî Malih a estimé que cette manifestation a été réussie, la preuve, a-t-il ajouté la présence de centaines de jeunes qui ont participé aux expositions organisées à cette occasion et les différents jeux de sports montagneux et ateliers organisés pour échanger les connaissances entre les participants portant sur les sports pratiqués en montagne.

Samedi, les lauréats et participants aux différentes compétitions seront honorés, en plus de l'organisation d'une campagne de nettoiement de la forêt située sur le mont Ras Kaltoum et le site de camping, selon les organisateurs.