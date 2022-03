Gabon: DGI/ Mairie de Libreville - Signature d'un protocole d'accord

Ce jour, jeudi 03 Mars 2022 reste marqué par la signature d'un protocole d'accord de partenariat entre la Mairie de eLibreville et la Direction Générale des Impôts.

Au sein de l'Hôtel de Ville, l'édile de la Commune Christine MBA NDUTUME Épouse MIHINDOU en présence de ses collaborateurs d'une part, le Directeur Général des Impôts Gabin OTHA NDOUMBA et ses collaborateurs d'autre part, ont procédé à la signature du protocole d'accord entre les deux institutions.

Ainsi, ce partenariat cadre avec les attentes de l'Etat en vue d'atteindre les objectifs de performances en termes d'échanges, de coopérations, de formations sur les politiques fiscales et des collectivités locales. Il permettrait d'atteindre une optimisation des recettes non seulement pour les administrations mais aussi pour les institutions.

L'édile de la ville de Libreville a salué le cadre de collaboration entre son administration et la Direction Générale des Impôts. Selon le Maire de Libreville, " Le partenariat que nous scellons aujourd'hui...va, en effet, permettre à la Commune de Libreville d'échanger des informations susceptibles d'aider à asseoir et à recouvrer les impôts et taxes à un niveau optimal, y compris les recettes qui, in fini, alimentent le budget communal ".

l'État à travers ces deux administrations entend créer des synergies mutuellement profitables dans le cadre des lois et règlements en vigueurs au Gabon ; ce qui a permis au Directeur Général des Impôts de préciser que " l'assistance que la DGI pourra apporter au titre de la formation des agents municipaux et des réformes des services en charge de la gestion fiscale locale permettra d'améliorer leur expertise pour mieux asseoir, liquider et recouvrer les taxes locales dont la Commune de Libreville assure l'administration directe ".