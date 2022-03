Cote d'Ivoire: " Maquis " et bars en Côte d'Ivoire - Les propriétaires s'engagent dans la professionnalisation

La Plateforme des propriétaires de maquis, bars et de restaurants de Côte d'Ivoire (Ppmbrci) s'est engagée dans la professionnalisation de leur secteur d'activité. C'est avec le soutien de Société de Limonaderies et de Brasseries d'Afrique (Solibra) qu'elle a pris cet engagement, le jeudi 03 mars 2022, au cours d'une assemblée générale ordinaire, Abidjan-Adjamé, placée sous le thème: "Bilan et perspective 2022".

Des propositions issues des travaux des ateliers thématiques ont été soumises aux responsables de la Ppmbrci pour analyse en vue de trouver des solutions durables et concrètes pour de la professionnalisation de ce secteur d'activité.

Selon le président de la Plateforme, Gnawa Josué, les opérateurs du secteur sont confrontés à plusieurs difficultés notamment les charges de fonctionnement, taxes et impôts et les menaces de toutes natures qui fragilisent le secteur dans son ensemble.

Des propositions ont été faites pour une harmonisation des taxes au niveau des mairies, le Burida, la brigade mondaine... " Les maquis sont une industrie. C'est un outil qui crée de l'emploi. Nous vivons de cette activité et nous employons des personnes. Il faut marquer un arrêt et amener les opérateurs économiques à professionnaliser le secteur. C'est l'objet de la rencontre ", a indiqué M.Gnawa.

Aussi a-t-il annoncé qu'une assurance maladie et une microfinance sont à la disposition des opérateurs du secteur pour leur permettre de se soigner et de financer leurs activités pour plus de rentabilité.

Pour terminer, le président Gnawa a appelé la Solibra à poursuivre son soutien de manière à équiper davantage les propriétaires de maquis, bars et restaurants pour le bon fonctionnement de leurs activités.

Egalement, il a sollicité l'aide du gouvernement pour parvenir au recensement de tous les propriétaires de maquis, bars et restaurants en vue de disposer d'une base de données claire et viable.

Mise en place en 2020, la Ppmbrci a mené plusieurs actions pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de ses membres. Elle s'est distinguée par son combat pour la réouverture des espaces des maquis, bars et restaurants, fermés suite à la propagation de la Covid-19 dans le grand Abidjan.

Faut-t-il le rappeler, cette plateforme a mené des actions de sensibilisation cotre la Covid-19 auprès de ses membres et de ses clients-consommateurs pour la lutte contre la pandémie.