Cote d'Ivoire: Chu de Treichville - L'Etat de la Palestine opère gratuitement 20 personnes de la cornée

L'Agence palestinienne de coopération internationale (Pica), en collaboration avec le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle et du Chu de Treichville, a organisé, du mercredi 23 février au jeudi 3 mars, des chirurgies de greffes de cornée avec le service d'ophtalmologie dudit Chu.

Au cours de cette période, les médecins palestiniens appuyés par ceux du Chu ont pu opérer gratuitement 20 personnes sur les 70 qui avaient été prévues.

Le directeur du Chu de Treichville, Etienne Yao, a, au nom du Président de la République, Alassane Ouattara, qui a su consolider les relations de coopération avec l'Etat de la Palestine, le Premier ministre Patrick Achi et le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie Universelle, Pierre Dimba, remercié l'Etat de la Palestine et la Pica pour leur soutien à la Côte d'Ivoire.

" En accord avec les chefs de service, nous voulons faire du Chu de Treichville, un hôpital de référence en Côte d'Ivoire, dans la sous-région et même en Afrique. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie ", s'est réjoui le directeur du Chu.

Selon lui, c'est la première fois que la greffe de la cornée a été réalisée au Chu de Treichville. " Avec cette greffe, c'est le Chu de Treichville qui gagne en notoriété mais également la Côte d'Ivoire ", a poursuivi Etienne Yao.

A l'en croire, parmi les personnes opérées, certaines avaient perdu la vue 10 à 15 ans. " Nous allons faire en sorte que cette coopération continue de telle sorte que tous les autres malades soient progressivement pris en compte par l'Etat de Palestine. Ils viennent de poser un acte de haute portée universitaire et social ", a conclu le directeur du Chu de Treichville.

Pour l'ambassadeur de l'Etat de la Palestine, Abdal Karim Ewaida, le programme de formation et de transplantation de la greffe de cornée a été un franc succès. Car les personnes opérées ont commencé à recouvrer la vue. " Je suis très heureux que les ophtalmologues palestiniens et ivoiriens aient échangé leurs expériences et leur savoir-faire ", a déclaré le diplomate palestinien, qui s'est dit heureux de pouvoir redonner la vue à plusieurs personnes surtout aux tout-petits.

" Nous allons continuer à travailler avec la Côte d'Ivoire en créant une nouvelle base de coopération pour permettre au pays d'être le premier pays de la sous-région à avoir une banque de cornée ", a promis l'ambassadeur.

Le représentant de la Pica, Khaled Abu-Qare, a dit sa joie de redonner l'espoir à certaines personnes. C'est pourquoi il a félicité les médecins palestiniens pour le travail remarquable. " Malgré les difficultés, nous allons continuer à transmettre l'expertise palestinienne à la Côte d'Ivoire et aux pays du monde entier ", dit-il.

Le chef du service d'ophtalmologie du Chu de Treichville, Gbé Kassieu, a expliqué que la cornée est la porte d'entrée de la lumière dans l'œil, c'est-à-dire la partie noire de l'œil. Il a remercié l'ambassadeur de la Palestine pour l'acte qui vient d'être posé. " Notre souhait est de pouvoir pérenniser cette coopération au niveau du service et surtout de procéder à un transfert de technologies, de techniques ", a-t-il souhaité.

Kouakou Jean-Luc, père d'un enfant de deux ans opéré de l'œil, a exprimé sa joie et remercié l'Etat de Côte d'Ivoire et celui de la Palestine qui ont vu juste en initiant ce programme.