Cote d'Ivoire: Journée carrière - Les étudiants en alphabétisation pour une redynamisation de leur filière

Les étudiants en alphabétisation du département des sciences du langage de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et le Laboratoire dynamique des langues et discours (Ladylad) étaient en fête le jeudi 3 mars 2022.

" Formation et insertion socio-professionnelle de l'Étudiant en Alphabétisation ". Tel était le thème choisi par le département des sciences du langage de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et le Laboratoire dynamique des langues et discours (Ladylad) pour l'organisation de la 1ère édition de la Journée carrière des étudiants en alphabétisation (Jcea).

À travers cette journée, les apprenants veulent redynamiser leur filière et réguler les conditions académiques et socio-professionnelles de l'étudiant en alphabétisation. Elle s'est déroulée à l'Amphithéâtre "A" de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody.

Le Pr Sangaré Aboulaye, vice-président chargé de la recherche de ladite université, a, au nom du président de l'institution, Ballo Zié, soutenu que l'alphabétisation ne se limite pas seulement à savoir lire et écrire. Elle permet aux apprenants d'acquérir des compétences nouvelles pour comprendre le monde et agir socialement, culturellement et politiquement.

Soutenant que les étudiants en alphabétisation ont leur place dans le tissu socio-économique du pays, il a demandé au directeur général de l'École normale supérieure d'Abidjan (Ens), Ouattara Lassiné, également parrain de la cérémonie, d'être l'avocat auprès des autorités compétentes pour une insertion réussie des diplômés en alphabétisation.

Prenant acte de la mission qui lui a été confiée, le Pr Ouattara Lassiné, s'est appuyé sur un rapport de l'Unesco. À l'en croire, ce document indique que plus de 51 % des personnes sont analphabètes en Côte d'Ivoire, avec plus de 67 % de femmes. Une situation qui impacte négativement l'insertion socio-professionnelle des concernés. Pour lui, la création d'un tel parcours de formation pourrait fortement remédier à cette situation malheureuse.

Convaincu de l'importance de ces auditeurs en alphabétisation, le directeur général de l'Ens, le Pr Ouattara Lassiné, a proposé des orientations professionnelles. Notamment, l'organisation sociale et culturelle, les organismes d'éducation permanence, les entreprises qualifiantes, les structures, les structures d'action sociale, les Ong, les établissements scolaires, les laboratoires de recherche... À l'en croire, plusieurs opportunités s'offrent à ces étudiants.

Dr Jonas Fofié, chef de cabinet de l'Inspection générale d'Etat, a animé une conférence sur le thème : " Défi de l'insertion socio-professionnelle des étudiants en alphabétisation ". Il a encouragé les apprenants à oser et à entreprendre.

Selon lui, ces derniers ont tous les atouts pour s'insérer dans le travail. " Ils ont la formation. Il ne leur reste que le savoir-faire. Il leur appartient d'aller vers le travail, d'entreprendre, d'initier, de proposer des programmes et des projets intéressants. Et c'est évident que des bailleurs et financiers accepteront de les accompagner ", a-t-il rassuré.

Notons qu'à cette rencontre, les responsables du département des sciences du langage ont fait une doléance, celle d'avoir plus de 500 étudiants dans cette filière pour l'année académique 2022-2023 au lieu d'une cinquantaine comme d'habitude.

Pour rappel, créé en 2015 au sein du département des sciences du langage, ce parcours est une innovation mis en place à la suite de l'adoption du système Licence-master-doctorat (Lmd) à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody.