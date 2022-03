Cote d'Ivoire: Programme eau pour tous - Le gouvernement soulage 6000 ménages dans la région du Tonkpi

Le ministre Laurent Tchagba soulage 6.000 ménages dans la région du Tonkpi. Ce, à travers le programme Eau Pour Tous initié par le gouvernement.

En effet, Le Ministre de l'Hydraulique a procédé le jeudi 03 Mars 2022, à l'inauguration du château d'eau de Bogouiné, localité située à 16 km de Man dans la région du Tonkpi.

L'émissaire du gouvernement selon sa cellule de communication, y a été accueilli par une population en liesse avec à sa tête Flindé Albert, Ministre Gouverneur du District Autonome des Montagnes, le corps préfectoral, les élus et cadres de la région.

Une occasion pour Laurent Tchagba de dépeindre la situation des populations qui rencontraient d'énormes difficultés d'approvisionnement en eau potable. Informé de cette situation, il a mis en selle ses services compétents afin que Bogouiné bénéficie du projet qui va permettre désormais aux populations d'avoir accès à l'eau potable.

Les travaux de cet ouvrage selon le sercom du ministère de l'hydraulique, d'un coût global de 577 millions est entièrement financés par le Trésor public ivoirien à travers le programme National d'hydraulique et le Programme d'Urgence d'Hydraulique Urbaine. Lesdits travaux ont démarré le 10 décembre 2020 pour s'achever le 11 juin 2021.

Ils ont consisté en la construction et l'équipement d'un château d'eau de 100 m3 sur 15m de haut et d'un local de stérilisation, la fourniture et la pose de 32 km de canalisation Pvc de diamètres variables, la réalisation et l'équipement hydro-électromécanique d'un forage positif de 15 m3/h de débit d'exploitation et le raccordement définitif de l'ensemble des installations et essais de mise en service.

Il faut souligner qu'il s'agit d'un château d'eau multi-villages en ce sens qu'il prend en compte les problèmes d'eau de trois villages. Notamment, Gogouiné 1, Gogouiné 2 et Gogouiné 3.

Rappelons que cette infrastructure produira 330 m3/jour pour un besoin de 77, 96 m3/jour soit un excédent de 252,04 m3/ jour.

Tous les autres intervenants comme le Ministre Gouverneur et le porte-parole des populations ont remercié le Ministre de l'Hydraulique, le chef du gouvernement et surtout le Président de la République qui a placé le progrès de la région du Tonkpi dans son programme de développement.

Après Bogouiné , la caravane eau potable pour tous est ce vendredi 04 Mars 2022 à Zocoma dans le département de Sipilou pour une double cérémonie, lancement des travaux du projet de réalisation de 24 forages équipés de pompes à motricité humaine en faveur des populations rurales et d'extension de réseaux de la ville de Sipilou.