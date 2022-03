Cote d'Ivoire: Police nationale - Un faux agent de la cellule anti-racket interpellé

Fin de parcours pour le faux policier opérant au carrefour N'Dotré à Abobo dans la capitale abidjanaise. Alors qu'il prétendait être un agent de la cellule anti-racket, lui-même rackettait ses victimes.

Les faits sont rapportés par la Direction générale de la police nationale (Dgpn), ce vendredi 4 mars 2022.

Aux environs de 3 heures du matin avec ses éléments Mme le Commissaire Cissé Mariam du 39e arrondissement d'Abobo est informée par un coup de fil anonyme, de la présence d'un collaborateur tapi dans le noir non loin du carrefour N'Dotré et qui sûrement s'en prenait aux populations. Tout de suite, le commissaire se rend sur les lieux et aperçoit effectivement un individu à l'allure suspecte se faisant passer pour un agent de la police.

S.A.S est interpellé et interrogé. Sur le champ, il brandit sa fausse carte professionnelle et se présente comme un agent du service anti-racket. Les vrais policiers en mission découvrent en sa possession un canon scié et un couteau.

Conduit au poste de police, il passe aux aveux. Le présumé suspect est arrêté pour faux et usages de faux, usurpation de titre et armé d'un canon scié et d'un couteau.