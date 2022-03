Cote d'Ivoire: Sécurité routière - 710 véhicules interpellés en deux jours de contrôle

Les contrôles routiers de la Police spéciale de la sécurité routière (Pssr) du ministère des Transports se renforcent davantage avec le Système de transport intelligent (Sti).

En deux jours d'opération, les agents ont interpellé 710 véhicules pour excès de vitesse, dont 120 ont été verbalisés sur place ; 10 véhicules saisis et mis en fourrière dont 5 pour défaut de visite technique ; 2 pour défaut de toutes les pièces ; 1 pour non possession de police d'assurance et enfin 1 véhicule pour surnombre.

116 conducteurs verbalisés pour non port de ceinture de sécurité

A ce bilan, selon le post du ministère des Transports, s'ajoutent la verbalisation à l'aide des appareils Famoco de 116 conducteurs pour non port de ceinture de sécurité, la mise en fourrière de 5 tricycles pour défaut de toutes les pièces et circulation sur une voie interdite (2x3).

L'objectif de cette opération est de réduire les accidents et les morts sur les routes. Les opérations de traque contre l'incivisme routier montent en puissance dans le district d'Abidjan avant leur déploiement prochain sur toute l'étendue du territoire national.

Ces actions s'inscrivent dans le plan d'actions stratégiques 2021-2025

C'est à cet effet que les 23 et 26 février 2022, à travers le déploiement d'un dispositif permettant de surveiller les excès de vitesse, le respect du feu tricolore, la circulation sur les voies interdites et de toutes les autres infractions, les hommes du Commissaire divisionnaire Touré Abdul-Kader ont investi la sortie du tunnel de la Riviera 2, l'autoroute de Grand-Bassam et la voie express Adjamé pont ferraille-Abobo.

Pour le directeur de la Pssr, ces actions qui bénéficient de l'appui de la Préfecture de police d'Abidjan visent à lutter efficacement contre le phénomène des accidents de la route. " Elles s'inscrivent dans le plan d'actions stratégiques 2021-2025 pour la sécurité routière adopté par le gouvernement pour un changement de comportement des automobilistes en les obligeant à respecter le code de la route ", fait savoir le collaborateur du ministre Amadou Koné.