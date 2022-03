Cote d'Ivoire: Nouvel an chinois - Un dîner d'affaires pour réchauffer la coopération sino-ivoirienne

" Le nouvel chinois a donné lieu, le 25 février 2022, à un dîner d'affaires pour réchauffer la coopération sino-ivoirienne ", rapporte conseil Guanxi Management, un acteur phare dans la coopération sino-ivoirienne.

Dénommé China Mindset Meetup, cette première édition du China Mindset Meetup a enregistré la participation de plusieurs institutions et hommes d'affaires chinois et africains exerçant dans divers domaines d'activité.

Pour le cabinet conseil Guanxi Management, l'objectif de cette activité était de rapprocher les hommes d'affaires chinois et les entrepreneurs ivoiriens d'une part ; et aussi raviver d'autre part la coopération entre la Chine et l'Afrique, notamment la Côte d'Ivoire.

Tenu au pavillon du restaurant chinois Chez Wang, sis à Abidjan-Marcory Zone 4, ce dîner d'affaires a été marqué par un panel. Panel, portant le coaching d'affaires, animé par des entrepreneurs chinois et africains qui ont présenté des opportunités d'affaires. Egalement, ils ont formulé des conseils pour stimuler la croissance économique ivoirienne. Et renforcer par ailleurs la coopération entre les entrepreneurs chinois et ivoiriens.

A cette occasion, le Dg de Guanxi Industries, M. Drigoné a présenté les opportunités d'affaires et l'appui technique offert par Guanxi Industries aux participants. Après quoi, il a égrainé un chapelet de conseils et d'astuces pouvant permettre aux industriels de rentabiliser davantage dans leur secteur d'activité.

Il faut noter que le nouvel An est l'un des événements les plus importants de la tradition chinoise. Il a généralement lieu entre le 21 janvier et le 20 février. Elle a débuté cette année le mardi 1er février 2022.