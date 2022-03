Congo-Brazzaville: Une formation en échographie obstétricale en faveur des sages-femmes

L'Association congolaise pour le développement communautaire (Acodec) va organiser du 7 au 11 mars, en partenariat avec le Centre africain de formation en échographie (Cafecho), un atelier d'information et de formation en échographie obstétricale en faveur des sages-femmes, à l'Institut polytechnique chrétien de Pointe-Noire, non loin du rond-point Mahouata.

La formation se déroulera sur le thème " Comment prescrire et interpréter correctement une échographie obstétricale du premier, deuxième et troisième trimestre ? ". Elle permettra aux sages-femmes de maîtriser non seulement la manipulation d'un échographe en temps réel mais également de mieux interpréter et analyser les résultats qui sont fournis par l'échographie obstétricale.

En effet, l'échographie obstétricale occupe présentement une place de choix dans le diagnostic et le suivi de la femme enceinte. Cependant, une enquête menée par l'Acodec, une organisation non gouvernementale socioéconomique et humanitaire, en juin et juillet 2021 auprès des centres de santé intégrés de Pointe-Noire, avait révélé que plusieurs femmes enceintes ont des difficultés financières pour effectuer les trois échographies obstétricales relatives au bon suivi d'une grossesse.

Ainsi, depuis octobre 2021, l'Acodec organise, avec le soutien du Cafecho, une semaine sociale d'échographie obstétricale à coût réduit pour assister et accompagner les femmes en difficulté à effectuer au moins une échographique obstétricale du premier, deuxième ou troisième trimestre à moitié prix. Pendant cette activité, dite semaine sociale, plus de trois cents femmes enceintes venant de plusieurs centres de santé intégrés de la ville océane sont attendues pour des échographies obstétricales.

La mise en œuvre de cette initiative bénéficiera de l'appui technique de cinq médecins généralistes et de dix sages-femmes, tous en fin de formation au Centre africain de formation en échographie à Pointe-Noire. Ces nouveaux échographistes mettront leur savoir-faire en faveur de la population ponténegrine, en général, et des femmes enceintes, en particulier.

Notons que l'Acodec a été fondée en 1991 et œuvre dans les domaines de la santé, de la formation, du développement social et dans l'humanitaire. Cette association a réalisé plusieurs activités caritatives et de développement socio-économique tant à Brazzaville qu'à Pointe-Noire ainsi que dans d'autres localités du pays. Parmi ses actions figure en bonne place la caravane sanitaire de 1991 et 1992. Le Centre africain de formation en échographie fait partie de ses actions de formation.