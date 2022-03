Algérie: Mohamed Lamine Ouattara (JS Kabylie) - " Marquer beaucoup de buts et aider mon équipe "

Arrivé il y a quelques semaines à la JS Kabylie, Mohamed Lamine Ouattara prend déjà ses marques. Auteur d'un somptueux but lors de sa première titularisation le mercredi contre l'ES Setif (1-1), l'ancien buteur de l'AS Sonabel (Burkina Faso) nous livre ses premières impressions sur le championnat algérien.

Africa Top Sports : Vous êtes arrivés il y a quelques semaines en Algérie, parlez-nous de votre rapide intégration à la JSK

Mohamed Lamine Ouattara : Mon arrivée à la JS Kabylie a été très chaleureuse. J'ai eu droit à un accueil chaleureux de la part des supporters. Mes coéquipiers ici m'ont très bien accueilli également. Ici il n'y a pas de différence. Je me suis senti comme chez moi. Cela a fait que je me suis très vite adapté dès mes premiers jours.

Selon nos informations, plusieurs clubs sur le continent et en dehors étaient intéressés par votre profil. Pourquoi le choix de la JS Kabylie ?

C'est vrai que j'ai été convoité par plusieurs formations. Grâce à l'aide de mes agents et mon entourage, les choses ont été faciles. Ils m'ont aidé à faire le bon choix de venir à la JSK.

Cette semaine vous avez inscrit votre premier but depuis votre arrivée, un beau but. Pouvez-vous nous le raconter ?

On a eu un pressing haut et mon capitaine a récupéré le ballon, a jeté un coup d'œil et m'a mis la passe en profondeur. Moi j'ai jeté un coup d'œil, j'ai vu que le gardien était très avancé. Donc j'ai frappé immédiatement. Il y avait également la rage de vaincre dans ce but. Parce que j'avais envie de marquer. Ça faisait longtemps que je n'avais pas marqué. J'avais la rage et j'ai tout mis dans la frappe.

Comment trouvez-vous le championnat algérien ?

Le championnat algérien est très professionnel. Le ballon circule très bien, c'est très technique ici. Le jeu va très vite et on ne peut qu'apprécier.

Vous avez marqué les esprits dans votre pays le Burkina avec le titre de meilleur buteur du championnat, quelles sont désormais vos ambitions à la JSK ?

Mes ambitions dans mon nouveau club, c'est d'essayer de marquer plus de buts. On joue le haut du tableau, pour venir en aide à mon équipe et lui permettre de progresser, il faut beaucoup marquer et j'espère y arriver. Je rêve pourquoi pas de remporter le championnat. Actuellement on est à 6 points du leader, donc le championnat est toujours jouable. On a encore beaucoup de matchs à jouer. C'est à nous de gagner les rencontres à venir pour se mettre dans de bonnes conditions.

Vous n'étiez pas dans le groupe des Etalons lors de la récente CAN, comment avez-vous vécu la compétition ?

C'était un moment difficile pour moi. Mais je respecte le choix du coach. C'est également une situation qui me permet de continuer par travailler, me remettre en cause et progresser pour mérité d'être rappelé prochainement et apporter cette fois.

Ce retour, vous pensez qu'il sera pour quand ?

[Rire] Je ne pense pas, je suis plutôt sûr de mon retour très bientôt. Au quotidien, je travaille pour ça, faire grandir mon club et me permettre de répondre présent pour mon pays.