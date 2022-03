Sénégal: BRVM - Le marché se retrouve en zone rouge en fin de semaine

Après une situation mitigée la veille, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) s'est retrouvée en zone rouge avec des indices en net repli au terme de la séance de cotation de ce vendredi 4 mars 2022.

L'indice BRVM 10 a ainsi fortement baissé de 1,60% à 164,20 points contre 166,87 points précédemment. Quant à l'indice BRVM composite, il a cédé 0,82% à 215,70points contre 217,48 points précédemment.

En conséquence du repli de l'indice composite, la capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une baisse de 53,606 milliards, passant de 6546,669 milliards de FCFA la veille à 6493,063 milliards de FCFA ce vendredi 4 mars 2022.

Celle du marché obligataire est restée stationnaire à 7530,524 milliards de FCFA.

La valeur des transactions a remonté par rapport à la veille, s'établissant à 1,857 milliard de FCFA contre 463,177 millions de FCFA précédemment.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Coris Bank International Burkina Faso (plus 7,45% à 10 750 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (plus 7,37% à 1 530 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 6,98% à 920 FCFA) et Servair Abidjan (plus 3,40% à 1 675 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est respectivement occupé par les titres Sicor Côte d'Ivoire (moins 7,41% à 5 000 FCFA), Bolloré Côte d'Ivoire (moins 7,11% à 2 155 FCFA), ETI Togo (moins 5,88% à 16 FCFA), Oragroup Togo (moins 5,56% à 3 910 FCFA) et BOA Niger (moins 3,73% à 6 065 FCFA).