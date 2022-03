Seychelles: Le pays condamne l'attaque contre l'Ukraine et appelle au retrait des forces russes

Les Seychelles condamnent l'attaque de la Russie contre l'Ukraine car tous les pays doivent opérer dans le respect des règles et normes internationales, a déclaré vendredi le ministre des Affaires étrangères.

Sylvestre Radegonde a déclaré aux journalistes que les Seychelles avaient confirmé leur position par un vote sur une résolution de l'ONU le 2 mars, condamnant l'invasion de l'Ukraine.

"Nous condamnons ce qui se passe et nous demandons à la Russie de retirer ses forces d'Ukraine, et nous demandons à toutes les parties concernées de régler la situation par des moyens diplomatiques et des négociations. C'est une règle fondamentale de l'ONU", a-t-il déclaré.

Le ministre a déclaré que les pays doivent respecter les règles et normes internationales et que c'est dans leur intérêt national.

"Si nous ne le faisons pas, nous ouvrons alors la porte pour qu'un autre pays puisse utiliser n'importe quelle raison pour entrer dans nos eaux et notre capitale et ainsi prendre le contrôle de notre territoire. Nous suivrons les règles internationales et appliquerons les sanctions que l'ONU a mises en place. Jusqu'à présent, il n'y a pas de sanctions nous demandant de saisir des navires, d'empêcher un avion d'atterrir dans le pays ou d'en saisir un une fois qu'il a atterri", a-t-il poursuivi.

M. Radegonde a ajouté que si l'ONU adoptait une résolution demandant à d'autres pays de saisir les avoirs russes trouvés dans le pays, les Seychelles prendraient leur décision.

Il a clairement déclaré que les Seychelles ne faisaient pas partie de la guerre et ne se battaient pas avec les citoyens russes. De nombreux médias internationaux s'intéressent à la position des Seychelles sur la guerre, mais M. Radegonde se demande pourquoi la position de la nation insulaire n'a pas été sollicité sur tous ce qui s'est produites récemment sur le continent africain.

"Les Seychelles restent un pays non allié et à cause de cela, nous avons la liberté de parler et de signaler quand quelque chose ne va pas tout en gardant à l'esprit que nous sommes un petit pays. Nous pouvons être écrasés très rapidement. J'étais conscient de cela quand je parlais au ministre russe et que je relayais que nous pensions qu'ils ne respectaient pas les règles internationales. Il est clair qu'il y aura des conséquences quelle que soit la position que vous prendriez ", a déclaré M. Radegonde.

Le ministre des Affaires étrangères des Seychelles a rencontré le vice-ministre russe de l'Industrie et du Commerce, Aleksei Gruzdev, le 2 mars. Ce dernier était dans la nation insulaire pour demander un soutien à la candidature de la Russie pour accueillir l'Expo 2030 à Moscou.

La Russie est l'un des quatre pays qui ont demandé le soutien des Seychelles dans la candidature, et M. Radegonde a souligné que le pays a encore le temps de prendre sa décision car le vote aura lieu en 2023.