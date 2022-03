Gambie: Le Secrétaire Général de l'Organisation Mondiale des Douanes entreprend une visite en Gambie

Le secrétaire général de l'Organisation Mondiale des Douanes, basée en Belgique, a rendu une visite de courtoisie à des cadres supérieurs du gouvernement de la Gambie en vue de jauger du niveau de progrès de l'Administration des Douanes.

La première tournée de visite du Dr Kunio Mikuriya en Afrique de l'Ouest et du Centre dans le cadre de ses fonctions à l'Organisation Mondiale des Douanes débute en Gambie.

Il a visité l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA), le Ministère de l'Economie et des Finances (MOFEA) et le Bureau de la Vice-Présidente de la Gambie.

Mr Yankuba Darboe, le directeur général de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA), a exprimé sa reconnaissance totale et sa fierté pour la visite du Secrétaire Général de l'Organisation Mondiale des Douanes. Il a déclaré que sa visite est un immense succès non seulement pour l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA), mais également pour toute la Gambie.

Il a également mentionné que la visite du Secrétaire Général de l'Organisation Mondiale des Douanes avait pour objectif de s'informer sur le mode de fonctionnement de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) et des organismes et services de l'état.

" Le but était d'échanger avec eux sur des sujets concernant le maintien de la paix et de la stabilité, la coopération et le commerce transfrontalier. "

Mr Darboe a dit que l'Organisation Mondiale des Douanes compte 180 membres dans divers pays. Il a ajouté que les délégués ont décidé de choisir la Gambie en raison de l'immense succès de l'Administration Fiscale de la Gambie, qui est devenue depuis lors un membre actif de l'Organisation Mondiale des Douanes.

Selon lui, le Secrétaire Général a décidé de rendre visite à la Gambie pour non seulement étudier les mesures mises en place pour atténuer les effets néfastes de la pandémie, mais également faire une analyse du mécanisme de gestion des ressources humaines, notamment en ce qui concerne leur contribution au développement national.

Pour sa part, Dr Kunio Mikuriya a félicité les dirigeants de l'Administration Fiscale de la Gambie pour leur dévouement. Il a également salué la contribution du directeur général Darboe aux programmes et activités de l'Organisation Mondiale des Douanes. Il a déclaré que le monde entier considère l'Afrique comme le futur bastion du développement économique.

" Notre objectif est d'aider au rehaussement des compétences et aptitudes locales en vue de nous permettre de visiter d'autres pays. Pour cette raison, j'ai décidé de visiter la Gambie. Je n'ai pas eu l'opportunité de venir plutôt en Afrique en raison de la pandémie du covid-19 " a-t-il expliqué.

Lors de la visite au Bureau du Vice-Président, Dr Isatou Touray a souhaité la bienvenue à la délégation au nom du Président Adama Barrow.

" Je voudrais vous assurer que vous êtes les bienvenus dans ce pays. " Les reformes économiques et politiques entreprises, ainsi que la réalisation des infrastructures et autres projets de développement sont le résultat d'une utilisation efficiente et maximale des taxes et des impôts. La mobilisation de ces ressources internes nous a permis de procéder à la mise en œuvre des projets actuellement en cours de réalisation dans le pays. "

Elle a révélé que le Président est énormément reconnaissant de la contribution de l'Administration Fiscale de la Gambie. " Nous avons vu des changements importants depuis son accession au pouvoir. Le développement infrastructurel présentement en cours n'aurait été possible sans la contribution de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA). "

Elle a également saisi l'opportunité pour adresser ses remerciements à l'équipe dirigeante ainsi qu'au personnel de l'Administration Fiscale de la Gambie pour les immenses progrès accomplis au cours des années. " Nous avons été témoins des prouesses de l'Administration Fiscale de la Gambie. Nous leur sommes profondément reconnaissants pour leur contribution au développement économique de la Gambie. "

Elle a vivement encouragé le Commissaire General et son équipe à poursuivre le travail sans relâche en vue de continuer à apporter leur immense contribution au développement du pays.

Elle a également adressé ses félicitations au Commissaire General de l'Administration Fiscale de la Gambie, qui œuvre toujours pour le rehaussement des capacités professionnelles du personnel, et ce, en vue de renforcer leurs compétences et aptitudes.

La Vice-Présidente a poursuivi pour exprimer son reconnaissance concernant la visite du Secrétaire Général de l'Organisation Mondiale des Douanes. Elle a également salué l'organisation pour leur immense soutien au peuple de la Gambie, et ce, à travers le renforcement des capacités professionnelles du personnel de l'Administration Fiscale de la Gambie.

Elle a également assuré la délégation de l'Organisation Mondiale des Douanes que le gouvernement de la Gambie donnera l'opportunité à l'équipe dirigeante et au personnel de l'Administration Fiscale de la Gambie de pleinement accomplir leur tâche sans interférence.

Le Ministre de l'Economie et des Finances, Mr Mambury Njie, a également exprimé sa reconnaissance pour la visite du Secrétaire Général de l'Organisation Mondiale des Douanes en Gambie. Il a déclaré que cette visite sera d'une assistance et d'un apport considérable à l'Administration Fiscale de la Gambie et permettra également aux leaders politiques de rencontrer la délégation de l'Organisation Mondiale des Douanes en vue d'échanger sur des sujets importants et bénéfiques à l'économie de la Gambie.

Il a également adressé ses félicitations à l'équipe dirigeante de l'Administration Fiscale de la Gambie pour leur attachement et ferme dévouement au développement de la Gambie.

Dr Kunio Mikuriya quittera la Gambie le Mercredi 3 Mars 2022. La délégation effectuera une visite au Poste-Frontière de Giboroh le Mercredi matin avant leur départ de la Gambie.

