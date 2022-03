Madagascar: Journée de la femme - Culte œcuménique sous le signe de l'unité et de l'égalité

L'épouse du ministre de la Sécurité publique, Holy Randrianarison a pris la parole au nom des trois associations.

" Car vous êtes un en Jésus-Christ ". C'est ce verset tiré des épîtres " proto-pauliennes " qui a été choisi lors du culte œcuménique organisé conjointement hier à la chapelle militaire d'Ampahibe par les associations d'épouses de policiers et de policières (FIVAPOVA) ; d'épouses de militaires (FIVAMI) ; et d'épouses de gendarmes (FIVAZA). Un modèle d'unité et de solidarité pour la Police nationale, l'Armée et la Gendarmerie liées par la fraternité d'armes.

Égalité. La Première dame Mialy Rajoelina, l'épouse du Premier ministre Léa Ntsay, les femmes ministres ainsi que les épouses de ministres ont assisté à cet office religieux qui s'inscrit dans le cadre de la célébration du 8 mars, Journée internationale de la femme. Le pasteur Raholdina-Fiara Tsiriavotra a axé son homélie sur l'égalité des droits entre la femme et l'homme. " La journée du 8 mars n'est pas une simple célébration mais constitue un jalon important dans l'autonomie de la femme pour l'égalité des droits ", devait renchérir Holy Randrianarison.

Détermination. L'épouse du ministre de la Sécurité publique et non moins présidente d'honneur du FIVAPOVA a effectivement pris la parole au nom des trois associations de femmes des forces de l'ordre. " L'épouse du président de la République a montré l'exemple dans la prise de responsabilités et les actions sociales à travers le pays ", a-t-elle souligné. En faisant part de " la détermination des membres du FIVAPOVA, du FIVAMI et du FIVAZA à apporter leur contribution au développement durable de la Nation ".