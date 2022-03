Madagascar: Insécurité alimentaire - Les organismes espagnols se mobilisent

La Congrégation des Filles de la Charité se charge de la distribution des aides alimentaires.

13 tonnes de denrées alimentaires en provenance d'Espagne et 18,9 tonnes de riz, de légumineuses et de pâtes ont été acheminés dans le sud malgache.

A Androy et Anosy, des milliers de personnes sont confrontées à une situation de famine et à la malnutrition aiguë globale des enfants de moins de 5 ans. Dans le district d'Ambovombe, la malnutrition aiguë globale a atteint le taux alarmant de 27%, ce qui met la vie de nombreux enfants en danger. Face à cette situation de détresse liée à l'insécurité alimentaire dans le sud malgache, le consul honoraire d'Espagne à Antananarivo, Hasnaine Yavarhoussen ne reste pas indifférent. Sous l'impulsion de l'ONG Open Arms, la société Grupo DKV, Matholding et Solidaire à Barcelone en Espagne, des fonds et des contributions en nature ont été collectés. Ces aides alimentaires sont constituées de poisson en conserve (7,3 tonnes), d'huile de tournesol (3,4 tonnes) et de lait en poudre (2,4 tonnes).

En plus de ces dons en provenance d'Espagne, 18,9 tonnes de riz, de légumineuses et de pâtes ont été achetés au pays pour compléter ces aides. Hasnaine Yavarhoussen, le consul honoraire d'Espagne a soutenu les organismes espagnols œuvrant dans l'aide humanitaire alimentaire pour le sud de Madagascar. 13 tonnes de denrées alimentaires a quitté le port de Barcelone le 3 septembre 2021 et est arrivée trois mois plus tard au port de Tamatave. Pour la distribution des vivres auprès des populations des villes du sud les plus touchées par la famine, la Congrégation des Filles de la Charité a prêté mains fortes.

Pour soutenir les enfants et leurs familles dans le sud, le Consulat Honoraire d'Espagne ne ménage pas ses efforts et s'assure que cette aide alimentaire en provenance d'Espagne parvienne à ses destinataires finaux dans son intégralité.