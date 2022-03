Madagascar: Météo - Le cyclone GOMBE en cours de formation

Le risque qu'un cyclone voit le jour la semaine prochaine ne serait pas à exclure.

L'amas nuageux qui se trouve actuellement dans l'Océan Indien est surveillé de près par la direction générale de la météo. Le système pourrait aboutir à la formation d'un cyclone.

La saison cyclonique 2021-2022 est bien particulière. Après un retard de démarrage, voilà que les activités cycloniques se succèdent dans le bassin de l'océan indien. La direction générale de la météo (DGM) annonce l'existence d'un amas nuageux dans cette zone. Contacté pour de plus amples informations concernant la situation qui prévaut et qui pourrait prévaloir, cet organisme avance que " le système est surveillé de près et que pour l'heure, il est encore trop tôt pour parler de cyclone, encore moins d'un atterrissage ou non sur nos côtes.

Le service de la météo du pays note toutefois que " les conditions pourraient bien permettre à ce système de se développer pour former un cyclone la semaine prochaine" . Le risque de cyclogenèse ne serait donc pas à exclure si l'on s'en tient aux prévisions de la DGM. Profitant de l'entretien, la DGM de préciser " nous pourrons avoir plus d'informations sur l'évolution de ce système à partir de dimanche prochain. Pour le moment, rien n'est encore joué ". Avant d'inviter la population " à la vigilance face aux risques pouvant être engendrés par la saison cyclonique qui court actuellement et de se préparer à une éventuelle formation de cyclone. "

Baisse. L'entretien avec la direction générale de la météorologie a également permis de savoir que "la vigilance forte pluie annoncée devrait se poursuivre jusqu'à ce matin". Les fortes pluies devraient ainsi se concentrer sur la partie Nord et Nord-Ouest de l'île si l'on se fie aux prévisions de cet organisme. Par ailleurs, les régions des hautes terres centrales devraient "observer une baisse des précipitations dans les trois prochains jours".

Ce qui s'annoncerait comme une bonne nouvelle pour les habitants de la capitale qui ont essuyé deux jours de fortes intempéries et dont les conséquences se sont soldées par des pertes humaines. Pour en revenir à l'amas nuageux qui évolue dans l'océan indien, les prévisions météorologiques de dimanche prochain devraient donc permettre d'obtenir plus d'informations quant à la formation ou non d'un cyclone et quant à un éventuel atterrissage dans la côte Est du pays. Quoi qu'il en soit, les prévisions saisonnières sont dépassées avec une autre éventuelle formation de cyclone.