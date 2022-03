Madagascar: Huawei Madagascar - Don de PPN pour l'association VAF

A l'approche de la journée de la femme, Huawei Madagascar anticipe et fait un don à l'association Vehivavy Andrin'ny Firenena (VAF). L'entreprise a remis, hier un don composé de 500 kilo de riz de luxe, 100 kilo de sucre et 100 barres de savon.

La remise de don qui s'est déroulée au siége de Huawei Madagascar à Alarobia était l'occasion pour son Directeur Général Tao Yaxiong de souligner l'importance de soutenir les associations locales de bienfaisance. " Une association de bienfaisance comme VAF ne doit pas se battre seule, les femmes et les enfants défavorisés et victimes des récents cyclones ont besoin de soutien et Huawei Madagascar demeure présente." a-t-il déclaré.

HUAWEI étant présent à Madagascar depuis 16 ans, mis a part ses collaborations avec les différents opérateurs et instiutions publiques du pays, a toujours témoigné d'une forte présence dans le social. On rappelle par ailleurs que depuis l'année 2020, Huawei Madagascar a marqué son soutien à l'association VAF à tavers des dons et des séances de formations dispensées aux femmes et enfants défavorisés de la région Alaotra.

Mais surtout pendant la lutte contre la persistante pandémie covid-19 . " Suite aux récentes catastrophes naturelles qui se sont succédées, les femmes et les enfants n'ont pas été épargnés. Huawei Madagascar a repondu à notre appel sans hésitation et nous vous en remercions " a déclré Raheliarimalala Soloarisoa,représentante de l'Association Vehivavy Andrin'ny Firenena.