Madagascar: Vohitsaina - Sortie du nouveau magazine de l'Université d'Antananarivo

Lancement du numéro 00 du magazine Vohitsaina, hier, à l'Université d'Ambohitsaina.

Le numéro 00 du magazine Vohitsaina ou " Vohitry ny saina " littéralement " Colline de l'intelligence " a été présenté, hier à l'Université d'Ambohitsaina. Ses promoteurs ont mis en avant les multiples partenariats noués avec diverses entités publiques et privées.

Partager des projets d'envergure inhérents à la vie universitaire, en mettant en valeur les résultats de recherches scientifiques, l'innovation pédagogique avec des partages d'expériences, la promotion de la culture et du sport, ainsi que la transmission de l'esprit entrepreneurial. Telle est l'ambition du nouveau magazine de l'Université d'Antananarivo. Il s'agit d'une édition mensuelle tirée à 500 exemplaires et disponible en ligne sur www.univ-antananarivo.mg en version flip book. Toute la communauté universitaire est impliquée dans la production et l'édition de ce magazine, selon les représentants de l'Université d'Antananarivo.

D'après eux, ce mensuel représente également un outil de communication à l'image de la présidence de l'Université, dans tous ses aspects innovateurs et stratégiques. " Ce nouveau magazine donne déjà un aperçu de la manière dont les actions médiatiques de l'Université sont coordonnées et gérées, en vue de garantir la lisibilité des compétences, des ressources et des produits de l'institution. Il défend les principales actions de communication au sein de l'Université. Les résultats de recherches réalisées par les enseignants-chercheurs ainsi que les formations dispensées par l'Université seront à l'honneur ", ont-ils soutenu, lors du lancement officiel du numéro 00.

Partenariat. Pour la production du magazine, l'Université d'Antananarivo affirme avoir tissé des partenariats avec les associations qui rassemblent les institutions gouvernementales, les entreprises, les organismes non-gouvernementaux, et les centres de recherche afin de donner une dimension encore plus importante à la vie universitaire. " Compte tenu du développement numérique et de la facilité d'accès aux contenus digitaux, nous proposons une version en ligne de Vohitsaina sur le site web de l'Université www.univ-antananarivo.mg et sur la page Facebook

" Les Infos de l'Université d'Antananarivo ". Une version audio existe également sur la Radio Université Ambohitsaina 107FM diffusée tous les lundis et mercredis à 18h30 ", ont indiqué les promoteurs du magazine. Bref, l'Université d'Antananarivo multiplie ses canaux de communication. Outre le magazine, le site web et la page Facebook, elle dispose également de la chaîne radio et de la Télé de l'Université, qui reste pour le moment en version webTV.