Madagascar: Elektro City - Le rendez-vous des amoureux de musique électronique

Bonne nouvelle pour les amoureux de musique électronique et d'ambiance clubbing. La WoW Production, un collectif de professionnels de l'événement électro, internationaux et malgaches, organise pour la première fois à Madagascar la soirée " Elektro City ".

Ce collectif est dans le métier depuis 20 ans environ. Les organisateurs souhaitent donner un nouveau souffle aux soirées organisées à Madagascar en y apportant cette nouvelle formule. Les soirées électro sont en effet encore rares sur la Grande île et les organisateurs pensent ainsi réunir et faire plaisir à tous les passionnés de ces soirées et de la musique électronique, en général.

Ce sera également une occasion de faire découvrir aux Malgaches un spectacle ou plus précisément un show visuel composé de jeux de lumières, de laser et d'images en 3 dimensions, entre autres. L'événement se déroulera à Ankorondrano le 11 mars prochain. Des artistes malgaches tels que Nomady et Encoder Experiment animeront la première partie de l'événement. Trois DJ venant de l'étranger seront de la partie. Une deuxième édition se tiendra sur une plage de Nosy Be Hell-Ville le 19 mars avec le même programme.