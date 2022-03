Madagascar: Zones pépinières industrielles - Un atelier de partage pour la bonne gestion des projets en cours

Le ministre Edgard Razafindravahy mise sur le développement industriel dans toutes les régions. (MICC)

Le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation (MICC) multiplie les initiatives pour le développement industriel en partenariat avec des compétences internationales.

L'atelier de partage d'expériences de deux jours entre le MICC et le consultant expert en industrialisation et commerce Emil Kirjas a notamment permis de brosser les axes de coopération possible en matière de Zones pépinières industrielles que ce département développe actuellement.

Stratégies efficaces

L'atelier de travail a été notamment l'occasion pour la Direction générale de l'industrialisation d'expliciter les stratégies efficaces pour le développement des Zones pépinières industrielles (ZPI) et les Zones économiques spéciales (ZES). De son côté, la Direction générale du Commerce et de la Consommation s'est focalisée sur l'amélioration des stratégies existantes sur le mécanisme du marché et la protection des consommateurs.

Bénéfique

Le ministre de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation Edgard Razafindravahy a déclaré, hier dans son discours de clôture au Carlton, que " ce partage sera bénéfique pour le pays car il permettra d'améliorer la réalisation et la gestion des projets en cours ". Pour sa part, Emil Kirjas a expliqué : " Je suis satisfait de cet atelier car le pays possède un potentiel de développement économique et les projets du ministère figurent parmi les axes à suivre pour y parvenir. La motivation est un point clé de la réussite et Madagascar en possède. Je ferai une synthèse de ce qui a été fait durant ces deux jours et apporterai mon soutien au ministère et au pays ", a stipulé Emil Kirjas dans son discours de clôture. À l'issue de l'atelier, les parties prenantes ont identifié les axes d'amélioration des projets en cours avec une vision sur une réalisation durable et efficace.