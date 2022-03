Madagascar: Le pays, en victime collatérale

Ne les appelle-t-on pas "de souveraineté"? La Défense, la Monnaie, les Relations internationales.

La communauté internationale (comme on dit "médias internationaux" ou "opinion internationale") nous a gentiment exhorté à condamner publiquement la Russie pour les événements (comme on a toujours parlé des "événements" du 29 mars 1947) en Ukraine. Ce que nous avons poliment décliné nous en tenant à une prudente abstention lors du vote à l'Assemblée générale des Nations Unies. Le Représentant de l'Union européenne a fait part haut et fort de sa "déception". Au nom des différents accords, Lomé ou Cotonou, il eût fallu que Madagascar n'ait d'autre avis que ce qu'on lui dictait et se fasse caisse de résonance.

Un réalisme fataliste a sans doute fait comprendre à notre île ce qu'il faut penser des résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies. Comme celle du 12 décembre 1979 dite " Question des îles Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas Da India ", par exemple. Une certaine résignation également si on énumérait les oukases, plus ou moins validées par la "communauté internationale", à l'origine de tant de bouleversements et de malheurs, même si Madagascar n'était pas directement impacté. Une réelle appréhension enfin d'être la victime collatérale d'une énième guerre qui n'est pas la nôtre comme, déjà, en 1914-1918 voire 1939- 1945.

La Délégation de l'Union européenne à Madagascar s'étend également aux Comores. Résurrection inattendue de l'appellation "Madagascar et Dépendances" en vigueur sous la colonisation. Ce 2 mars 2022, à l'Assemblée générale des Nations Unies, les Comores avaient condamné la Russie tandis que Madagascar s'abstenait. Non, ce n'est pas "un pays, deux systèmes" mais deux pays distincts et différents. Il y a comme ça aussi des grilles de lecture qu'il faudrait actualiser.