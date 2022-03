Madagascar: Investissements - Le MCC et la France sur la même longueur d'onde

L'ambassadeur de France Christophe Bouchard a été reçu hier en audience par le ministre Razafindravahy. L'industrialisation et l'investissement étaient au centre des discussions.

Un regard dans la même direction. Entre le ministère de l'Industrialisation, du commerce et de la consommation et l'ambassade de France, il n'y a pas l'ombre d'une tâche dans la coopération. C'est ce qui transparaît à travers l'entretien entre le ministre Edgard Razafindravahy et l'ambassadeur français Christophe Bouchard empreint de cordialité et de franchise.

Les discussions tournaient autour de l'industrie et de l'investissement. Le ministre Edgard Razafindravahy a profité de l'occasion pour parler de la politique d'industrialisation de son département. " Les investisseurs peuvent avoir le choix entre les zones de pépinières industrielles, les parcs industriels ou la zone industrielle. "

L'ambassadeur français s'est dit séduit par cette politique du Micc mais a émis quelques réserves. Il a révélé que beaucoup d'entreprises françaises veulent investir à Madagascar mais sont freinées par des problèmes d'énergie ou des questions fiscales. Le ministre Razafindravahy l'a rassuré que concernant l'énergie, des solutions peuvent être envisagées. " On peut collaborer avec des grandes entreprises comme Ambatovy ou QMM qui ont leur propre énergie, soit on se regroupe entre quelques entreprises pour se doter de sa propre source d'énergie " a-t-il proposé. Une solution plutôt réaliste face à la défaillance de la Jirama qui mettra du temps à trouver une solution pérenne au délestage.

Précisions utiles

Quant au aléas fiscaux évoqués par Christophe Bouchard, concernant particulièrement les entreprises franches, auxquelles il a fait allusion après la révision de leur statut, le ministre Razafindravahy a expliqué que celles qui sont déjà là ne sont pas concernées par le réajustement de la période où elles sont exonérées d'impôts. Des précisions utiles pour lever le doute et faire un éclairage sur ce point.

Les zones de pépinières industrielles sont en bonne voie. Deux mini-sucreries vont bientôt démarrer à Mahatalaky et à Boeny. Des zones industrielles sont déjà identifiées à Toliara pour la production de ciment, le sucre à Mahajanga et le tissu et habillement a Moramanga.

Quant aux parcs industriels, un partenariat avec QMM est déjà en cours à Tolagnaro. L'objectif est de produire sur place ce dont a besoin au quotidien tout en donnant de l'emploi à la population. Tous les investisseurs sont ainsi les bienvenus.