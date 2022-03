Madagascar: Université d'Antananarivo - Les cartes e-poketra fonctionnelles

Après les étudiants de l'ESPA, sept autres facultés bénéficieront des cartes e-poketra. Les étudiants peuvent toucher directement leurs bourses avec ces cartes.

Après l'annonce du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur la poursuite de l'étape vers la digitalisation des cartes étudiantes, près de trente deux mille huit cents étudiants recevront leurs cartes e-poketra à partir de lundi à l'Université d'Antananarivo. Sept établissements vont procéder à cette opération à partir de la semaine prochaine. À partir du 7 mars jusqu'au 10 mars, neuf mille cent cinquante-deux étudiants depuis la L1 jusqu'au M2 vont en bénéficier. Pour la faculté de médecine et la f a cul té de d roi t e t de s Sciences politiques, l'opération va se dérouler à partir du 11 jusqu'au 15 mars. Les étudiants de ces deux facultés seront au nombre de six mille quatre-cent cinq. Pour l'ENS, la FLSH et l'Ecole doctorale, l'activation de la carte se fera à partir du 16 jusqu'au 18 mars pour sept mille trois cent quatre-vingt-quatorze étudiants. Pour la faculté de Science et agronomie, ce sera du 21 au 23 mars.

Selon l'explication de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Assoumacou Elia Béatrice, le 1er mars, la première étape de la qualification a été déjà effectuée. La vérification des données a été effectuée par le ministère de tutelle et les universités.

Vie étudiante facilitée

Actuellement, la digitalisation avance vers l'activation de la carte pour tous les établissements de l'Université d'Antananarivo. Après l'activation des cartes, les étudiants pourront retirer les bourses suivant le calendrier sorti par le ministère.

La nouvelle carte des étudiants sera activée dans les autres universités afin que les étudiants puissent retirer leurs bourses auprès de la Poste ou de BOA. "La carte va faciliter la vie étudiante. Je peux retirer de l'argent depuis la carte e-poketra même à Fort Dauphin", indique Vanilo, étudiant en M2 en science de l'ingénierie des matériaux à l'ESPA Vontovorona.

Les cartes ont deux fonctionnalités principales, d'abord il y une carte bancaire VISA prépayée qui permet de recevoir les bourses et effectuer les paiements des achats quotidiens locaux et internationaux. Ensuite, elle permet aussi de suivre les parcours scolaires des étudiants, leur mobilité, l'assiduité, leurs notes et résultats scolaires. Tout ceci via une plateforme logicielle centralisée. Les informations sur les anciens étudiants seront également mises à jour. Et la carte aura une validité de 5 ans.