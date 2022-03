Ile Maurice: L'Ukraine, prétexte en or pour tout justifier...

billet

Maurice vote contre les Russes aux Nations unies. Quid du contentieux chagossien ? Pourtant, il existe un principe fondamental en situation de conflit qui dit que l'ennemi de mon ennemi est mon ami.

On ne sait de qui vient ce grand principe militaire, d'un grand stratège arabe qui aida à la conquête d'une grosse partie de l'Europe. Ou encore de l'illustre guru indien Kautilya, qui dans son Arthasastra, traité de politique, d'économie et de stratégie militaire, avait dit que "chaque État voisin est un ennemi et l'ennemi de mon ennemi est mon allié".

Ce qui nous amène à analyser la décision de Maurice de soutenir les Anglo-Saxons et les Occidentaux face à la Russie. Tenant compte de toutes les prises de position franchement hostiles de notre Premier ministre, Pravind Kumar Jugnauth, envers les Britanniques et par extension les Américains et les autres Anglo-Saxons, on aurait pu s'attendre à une application simple du principe de Kautilya et voir Maurice voter contre la résolution antirusse. Sinon, en suivant Bharat Mata, Maurice aurait pu s'abstenir. Mais non, Maurice a voté avec les Occidentaux.

Deux facteurs pourraient expliquer cette prise de position mauricienne. Le premier, ce serait une représentation musclée de la part des Occidentaux, soit à travers leurs ambassadeurs à Maurice, soit par d'autre voie, pour exhorter Maurice à voter en faveur de leur résolution. Sinon ? Les Mauriciens ne réalisent pas quelle serait l'étendue de la catastrophe qui s'abattrait sur notre pays si jamais les Occidentaux, d'un commun accord, décident de nous casser les reins.

Maurice s'expose en effet à des mesures de rétorsion catastrophique de la part des Occidentaux. À commencer par des tracasseries à Air Mauritius sur son air-worthiness. Puis, par le refus d'accès à leur territoire, pour mille et une raisons, à des visiteurs mauriciens. Ensuite, par une expulsion systématique d'immigrés mauriciens clandestins. Mais cela n'aura été que du pipi de chat. Le coup de massue serait porté par la dislocation de tout le système financier et économique de Maurice.

Comme Mauriciens patriotes, nous ne devrons pas manquer de saluer la superbe maîtrise, par notre Premier ministre, de toutes ces complexités diplomatiques et d'avoir pensé aux intérêts économiques fondamentaux de notre grande nation. Il a avalé son orgueil personnel de Chagos pour ne pas offusquer les Occidentaux, les Anglo-Saxons en particulier.

Souhaitons toutefois que la crise ukrainienne ne serve pas de prétexte à masquer les grands coups à venir de tous les corrompus, triangeurs, tireurs-plan, kaser f... , et "mangeurs de commission" confortablement installés dans des ministères, des corps paraétatiques, des différents "bodies", des institutions publiques, des ambassades aussi, tiens, tiens! Car les chiffres vont bien grossir et il serait tellement facile de tout mettre sur le compte de Poutine et de l'Ukraine.