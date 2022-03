Ile Maurice: Bruneau Laurette appelé en tant qu'agent spécial

La guerre fait rage en Ukraine. Alors que les attaques russes ne cessent de s'intensifier, le pays tente, tant bien que mal, de se défendre. Et les aides peuvent venir de partout. Après l'annonce de l'Allemagne, hier, qui débloque 1,5 milliard d'euros pour acheter du gaz liquéfié, c'est au tour de Maurice d'apporter sa petite contribution.

En effet, Jean Bruneau Laurette, activiste social et récemment politicien, a été appelé par l'armée ukrainienne pour mener une mission de protection et d'extraction de civils.

"J'ai eu plusieurs propositions, dont une mission d'extraction et de protection de civils en tant qu'agent spécial par l'armée ukrainienne. Je suis en réflexion car pour l'heure, je ne peux prendre de décision vu qu'avec Linion Sitwayin nous avons une annonce très importante à faire, le 21 mars, sur le plan politique. Je me déciderai après cette date. Ce qui est sûr c'est que si la guerre est toujours présente après le 21 mars, j'irai au front", confie Bruneau Laurette, qui nous rappelle son expérience, notamment en tant que chef d'équipe maritime en Afrique, instructeur en arme à feu en Amérique et expert en sécurité rapprochée et en tant que tireur d'élite.

À la question de savoir s'il compte "faire fuir" l'armée russe de l'Ukraine, ce dernier a déclaré que tel n'est pas le but de sa mission. "Quand j'irai en Ukraine, nul ne sait si je reviendrai vivant ou pas. C'est une réalité de la guerre. Je n'ai rien contre Putin. J'irai dans le seul but de défendre le peuple ukrainien dans ce combat, en appliquant mes connaissances et mon expérience."