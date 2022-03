Ile Maurice: Noyades à le souffleur | Feroz Houjee - "Je n'ai pas hésité à sauver les deux jeunes, même si c'était risqué"

Le bilan des noyades au Souffleur aurait pu s'être alourdi s'il n'y avait pas eu l'intervention et la bravoure de Feroz Houjee, 45 ans.

Il n'a pas hésité à risquer sa vie pour sauver celles du Dr Mudun, qui a son cabinet médical au centre du village de l'Escalier, de même que son frère Avish. Ces derniers et des membres de leur famille sont entrés dans la mer déchaînée lorsqu'ils ont vu que Thanesh Mudun s'était fait happer par une grosse houle et que le courant entraînait aussi son frère Deevesh, qui tentait de le secourir.

Feroz Houjee pêchait au moment du drame.Cet habitant de L'Escalier, qui travaille dans un magasin d'équipements de pêche aux Plaines-Wilhems, est passionné par la pêche. Il connaît bien la région du Souffleur. Il fréquente la mer depuis sa tendre enfance."Isi-la, li enn lamer danzere mem akoz ena boukou kouran. Ena so plas pa kapav naze, mem si ou enn bon nazer. Ou kapav tini 15 -20 minit me apre ou pa pou kapav tini pli lontan akoz so kouran ek bann vag-la ris ou ek ou blesé ar bann ros-la. Lakoz sa ena bokou noyad isi.", souligne Feroz Houjee.

Voyant les deux jeunes Mudun en détresse, Feroz Houjee a lancé sa canne à pêche afin que le Dr Mudun puisse s'y agripper. Ce dernier tenait son frère affaibli par la main et nageait avec l'autre main pour tenter de sortir des vagues. "Li ti riskan pou ed zot sa plas-la parski vag ti fini ris zot an deor me mo'nn al ed zot kan mem, mo pann ezite. Mo'nn galoupe ek mo'nn lans mo lalign ek mo'nn kriye zot ek dir zot trape", poursuit Feroz Houjee, qui était équipé de Heavy duty shoes, ce qui lui a permis de courir sur les rochers pour porter secours à ces jeunes en détresse. Le quadragénaire a ensuite appelé la police