Ile Maurice: Séquestration et torture alléguées - La police retire son objection, Gregory Suntah libre

Les débats sur la motion de remise en liberté de Gregory Suntah, accusé par Lucie Lemasson, son ex-petite amie, de l'avoir séquestrée et torturée, le 1er février dernier, devaient avoir lieu, hier, devant la magistrate Vidya Mungroo-Jugurnath, qui siège en cour de district de Bambous.

Après que la poursuite a étudié des éléments de l'enquête, la police a retiré son objection et Gregory Suntah, qui est défendu par Me Gavin Glover, Senior Counsel, assisté de Mes Ludovic Balancy et Rishi Bhoyroo, a recouvré la liberté après s'être acquitté d'une caution de Rs 15 000.

Selon nos recoupements d'information, un exercice de comparaison des versions des faits, en l'occurrence celles de la victime et de son présumé agresseur, a été réalisé et la police a estimé que Gregory Suntah ne va pas récidiver, ni ne va manipuler des preuves ou essayer d'entrer en contact avec la plaignante. En sus du montant de la caution et de la signature d'une reconnaissance de dettes, aucune autre condition ne lui a été imposée.

Pour rappel, ce jeune de 23 ans s'est rendu de son plein gré au poste de police de Flic-en-Flac après que son ex-petite amie, Lucie Lemasson, a porté plainte contre lui pour séquestration et torture. Dans sa déposition, la jeune femme allègue que le 1er février, alors que Maurice était en alerte n°3 en raison de la présence du cyclone Batsirai dans ses parages, elle s'est rendue chez son ex-petit ami, Grégory Suntah, pour l'aider à surmonter leur rupture. Et comme le temps s'était gâté, elle a décidé de passer la nuit chez lui.

Le lendemain, lorsqu'il a appris que Lucy Lemasson fréquentait un autre homme, Gregory Suntah serait devenu agressif et lui aurait demandé de lui remettre son téléphone portable, chose qu'elle aurait refusé. Il serait alors devenu violent, aurait donné un coup de poing dans un miroir et serait parvenu à lui soustraire son téléphone. Il l'aurait ensuite tabassée, menacée de mort et l'aurait brûlée avec une cigarette. Après des heures de torture alléguée, Gregory Suntah l'aurait forcée à avaler des somnifères. La jeune femme a dit avoir profité du fait qu'il se soit endormi pour s'enfuir, en sautant du deuxième étage de l'immeuble où il habite.

Dans sa défense, Gregory Suntah a nié les accusations portées contre lui par Lucie Lemasson et a affirmé que la jeune femme de 19 ans se serait automutilée.